Palestinsk fotballungdom på Norway Cup: – Trenerne står og gråter

Hvem: Arthur Sæmer Timraz

Hva: Nestleder i Støttegruppa for palestinsk fotball.

Hvorfor: Har ansvaret for de palestinske lagene som deltar på Norway Cup.

– Kan du fortelle meg litt om støttegruppa?

– Støttegruppa for palestinsk fotball er en gruppe på seks personer, som jobber med å få palestinske lag til Norway Cup. De kommer fra flere steder i Palestina, og er fra både Vestbredden, Jerusalem og Gaza, men også palestinske flyktninger i Libanon. Det er de områdene som har vært vårt hovedfokus. Gruppa er sammensatt med en del representanter fra LO, og meg selv, selv om jeg ikke har noen formell tilknytning til dem. LO er en av våre viktigste hovedsponsorer for å få disse lagene til Oslo.

– Hva er det som gjør dette prosjektet så viktig?

– Jeg vil komme med tre nøkkelord: Barn, frihet og muligheter. Disse ordene omfatter og beskriver hva som er viktigst. Disse barna kommer fra steder hvor de opplever grusomme ting som norske og europeiske barn vanligvis ikke har opplevd. De palestinske flyktningene fra Libanon bor jo faktisk i flyktningleirer og har det helt jævlig der. Det er mye fattigdom. De har ikke de samme mulighetene som her i Norge, hvor man kan spille fotball når man vil. De fra Jerusalem opplever en helt annen type problemer. De opplever at israelske myndigheter begrenser alt for dem. De kan ikke fritt uttale seg om hva som skjer i Gaza.

– Dere har jo hatt lag fra Gaza tidligere, ved navn Gaza Kids, men ikke i år?

– Vi har to lag fra Jerusalem i år. Halvparten av lagene har jordansk pass, noen har israelsk pass, noen har amerikansk. Nå har vi ikke noe lag fra Gaza i år, på grunn av situasjonen der. Vi måtte erstatte laget fra Gaza med et fra Jerusalem, som vi har kalt Gaza Kids for å opprettholde navnet og saken. Vi jobber tett med Norges representasjonskontor i Palestina, og de har hjulpet oss veldig med å få disse lagene til Norge. Det er en krevende oppgave vi bruker mye tid på. Gaza er nærmest hermetisk lukket.

– Når du har pratet med barna og ungdommen, hva sier de om det som pågår hjemme i Palestina?

– Det er tre forskjellige grupper egentlig. Det verste av det verste er folkemordet i Gaza (Israel har blitt anklaget for å utføre et folkemord i Gaza. Den internasjonale domstolen (ICJ) har ennå ikke konkludert, red.anm.).

– At det kommer så mange mennesker og støtter dem – trenerne står og gråter etter å høre støtten de palestinske ungdommene får. De fra Jerusalem har lyst til å si masse om situasjonen, men de er redde for hva som venter dem når de kommer hjem igjen. De sier at israelske myndigheter krever å se gjennom telefonene deres. De blir spurt om hva de har tatt bilder av, hvem de har møtt, hvorfor de har vært i utlandet. De kan ikke reise tilbake igjen med draktene sine som det står Gaza Kids på.

– De i Libanon frykter for eksempel storkrig. Men situasjonen i Gaza er liksom det de bryr seg mest om nå, alle sammen.

– Dere opplevde jo en seier i fjor. Hvordan ligger det an for lagene i år?

– Av de tre lagene har jeg stor tro på at det laget som heter Gaza Kids, som ikke er fra Gaza i år, kan komme langt. Det finnes et annet palestinsk lag her også, som heter Rawahel. De er her for å vinne. De kom vel på andre plass i Dana Cup. Gaza Kids og Rawahel spiller i samme klasse, så det kan hende det blir to palestinske lag i finalen. Gaza Kids vant vel 13–0 i en kamp i går, mens Rawahel vant 19–0. Det begynner litt der, så blir det nok tøffere kamper etter hvert.

– Hva gjør det for de palestinske ungdommene å komme hit?

– For dem så er den friheten vi har her, å se og oppleve det, helt fantastisk. Enkelte av dem nevner også at de har tilgang på rent vann som noe flott. Nå har vi ikke barn fra Gaza her i år, men til vanlig så er de glade for å slippe den kontinuerlige summelyden som droner lager i lufta over dem hele tiden. Jagerfly som bryter lydmuren flere ganger om dagen. Det som skjer i Libanon gjør også mange kjemperedde.

– Hvordan synes de det er å være her i Norge?

– De synes det er helt fantastisk. De kom til et litt kjølig regnvær, men de siste dagene har det jo vært flott. Jeg tror de elsker å være her. Det er fotballbaner overalt. De har fått masse utstyr fra fagbevegelsen. Vi er nødt til å porsjonere det ut litt, faktisk! Akkurat nå er leiligheten min stappfull av ting som hengekøyer, nøkkelringer, sekker, vannflasker. Alle har fått hver sin hettegenser. De føles seg veldig velkomne her. At det er så mange som er her og heier på dem. I går spilte de på tre forskjellige baner, og det var smekkfullt overalt.

– Vi har også litt faste spørsmål i denne spalten. Hvem var din barndomshelt?

– Det var faren min som startet dette prosjektet i 1990. Jeg har alltid sett opp til ham. Jeg fikk ansvaret i 2016, og det var store sko å fylle for meg. Han er mye av grunnen til at jeg har kommet hit jeg er. Han har betydd mye for meg.

– Hvis du kunne fått en superkraft, hva ville det vært?

– Er det å utrydde krig og elendighet for barn en superkraft? Da vil jeg gå for det, tenker jeg.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg blir så glad av å se disse palestinske barna her i Norge. Det er helt unikt. Jeg blir utrolig glad, men også utrolig lei meg når vi må sende dem tilbake igjen. Jeg kjenner de ikke personlig fra før av, men å se dem være så glade av å være her, for å så måtte sende dem tilbake til et helvete … Det er som å gå fra himmel til helvete etter denne uka.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jesus var palestiner. Jeg er ikke kristen, men jeg ville gjerne slått an en prat med han om alt som skjer. Vi er palestinere begge to. Og jeg vil spørre han om hva han tenker om hva fremtiden vil bringe med alt det som er satt i gang.

