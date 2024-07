Fotballeksperten har fått et hjerte for EMs utfordrere

---

Hvem: Andrine Stolsmo Hegerberg (31).

Hva: Fotballspiller for SK Brann og tidligere landslagsspiller.

Hvorfor: Jobber som fotballekspert i EM-studio for NRK.

---

Hei! Litt av et EM vi har hatt til nå. Hva har overrasket deg mest?

– Jo, faktisk har jeg latt meg både begeistre og overraske av hvor offensivt og målrikt mesterskapet har vært. Jeg fryktet i forkant at det kunne bli preget av taktiske tilnærminger, som kunne føre til mer defensiv fotball, men så langt har det vært mye å glede seg over. Selv har jeg en liten romantikk for langskudd, og vi har jaggu fått noen av dem også. I tillegg gleder jeg meg stort over at de små nasjonene har vært såpass med og bydd på konkurranse. I ekspertpanelet i studio er det eldrehierarkiet som råder, noe som innebærer at Åge (Hareide, journ.anm.) får velge lag, og jeg får da gjerne de små nasjonene å følge med på. De er fine å fordype seg i, da jeg blir kjent med lagene og spillerne og får litt forkjærlighet for dem. Jeg hadde nok ikke sagt dette før EM, men nå synes jeg det er litt kjipt at Georgia er ute.

Tror du kanskje et par gjenværende underdogs kan ta seg videre?

– Oi, oi, oi. Nå er det 20-årsjubileum for Hellas og deres EM-gull i 2004, så man skal aldri si aldri. Det er alltid vanskelig å spå og nå er det noen prestasjoner og resultater som har opplevdes litt overraskende. Det har derfor vært litt befriende at Spania og Tyskland har framstått utrolig solid.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Hva har vært den største skuffelsen så langt?

– Til det må jeg nesten si England. De har fortsatt muligheten til å nå langt, men at en så stjernespekket stall ikke får til mer enn de har gjort, synes jeg er veldig skuffende både som spiller og ekspert. Spillet deres stemmer overhodet ikke, verken på individuelt nivå eller kollektivt. Mangelen på rytme i spillet og ulike valg og utførelser, som tas gjennom 90 minutter pluss, er til tider rett og slett ubehagelig å se.

Hvorfor sliter England så fælt, tror du?

– Her er det flere faktorer som spiller inn. Jeg skulle likt å ha noen dager som flue på veggen i leiren der for å se hvilke forberedelser som blir gjort og hvordan det jobbes. På papiret finner vi enorme stjernespillere med erfaringer mange bare kan drømme om. På den internasjonale scenen snakkes det mye om store personligheter og egoer, ofte med negativt fortegn, men jeg mener at det må være mulig å omgjøre til et positivt konkurransefortrinn. Frankrike er et eksempel på en nasjon som har vist at det er mulig, men England har aldri klart å knekke den koden.

Hvilket land er din favoritt til å vinne mesterskapet akkurat nå?

– Farsken, at du må spørre om det før Spania-Tyskland-kampen! Jeg tror vinneren av den kvartfinalen går til finalen. Jeg tør ikke driste meg utpå å peke på én favoritt til å vinne hele EM, men synes både Spania og Tyskland har klart å skaffe seg momentum. Skal man heve pokalen, så skal man ha marginene med seg og gjerne også en liten dose flaks, som man ofte ser at lagene i god flyt er gode til å skaffe seg.

Som ekspert begynner du å bli rutinert, etter å ha debutert allerede mens du var Roma-proff i 2021. Hvordan trives du i studio?

– Ja, det er veldig givende og gøye avbrekk fra en ellers rutinepreget hverdag. Det er artig å få bruke erfaringen med fotball på en annen måte. Som spiller vet jeg at det ligger en god del bak prestasjoner, som ikke nødvendigvis kommer fram, så jeg er opptatt av å prøve å se helhetsbildet, samtidig som jeg får øvd på formidlingsevnen og brukt nerdeblikket på fotball litt annerledes.

Du har vært skadd hele sesongen – hvordan var det endelig å få trene for fullt igjen?

– Det ble et lengre skadeavbrekk enn hva vi først hadde forutsett, og det er realiteten med noen skader dessverre. Det har vært en prosess hvor jeg flere ganger har tatt ett steg fram og to tilbake. Derfor er det godt å kjenne på en litt sånn barnslig glede over å kunne trene fotball igjen. Det er befriende å få være med og bidra, for tålmodighetsbanken ble stadig mer tynnslitt. Min tankegang oppi det hele er likevel å forsøke å fokusere på den jobben man kan gjøre, sånn at man er så godt rustet som overhodet mulig når man først får grønt lys til å spille litt fotball igjen.

Kommentar: Et veiskille for VAR. Et veiskille for fotballen

Vi må ta noen faste spørsmål også! Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– «Den tredje mann», om Hjalmar Johansen på ekspedisjon med Nansen og Amundsen, som han sto i skyggen av. Den boka økte leselysten. Jeg er svak for historier og folk som går sine egne veier, og Hjalmar Johansen var en artig og tøff skrue. Han skulle flere ha visst om. Litt det samme er det ofte i fotball, hvor ikke alle får skinne selv om de fortjener det. Biografier generelt er en favoritt, og innen fotball gjorde Klas Ingessons «Det är bara lite cancer» et sterkt inntrykk på meg. Den kan jeg anbefale uavhengig om du er glad i fotball eller ei.

Hvem var barndomshelten din?

– Det var Paolo Maldini, og han, som lenge var en fjern skikkelse, har jeg faktisk fått møte senere. Han var sportsdirektør i AC Milan da jeg var på klubbesøk der som spiller med tanke på en eventuell overgang. Maldini tok imot meg og viste meg rundt.

Røpet du hans høye stjerne hos den unge fotballspilleren Andrine?

– Ja ja, vi fant en god tone, vi, så jeg delte den infoen. Han var en sindig type, men lot seg overraske over at en norsk jente født i ‘93 hadde ham som forbilde.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Så lenge jeg mener et demonstrasjonstog har noe for seg og kan utrette noe, så vil jeg ikke tro jeg er så vond å be. Men det måtte nok ha blitt innenfor kvinnesaker, da jeg gjennom karrieren har en stor sekk full av erfaringer. Den siste må være påfunnet om å likestille sjuerfotball med elleverfotball i bredden på kvinnesiden. På sikt tror jeg det bare vil ødelegge veksten og gjøre at vi mister gode spillere i stedet for at det bidrar til økt rekruttering. Det var et forslag for kvinnefotball spesielt. Sånt gjør meg så daff, men kunne fått meg til å gå i tog.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Dag Otto Lauritzen! Jeg tror ikke han ville fått heisen til å gå igjen, og her skulle jeg sikkert hatt et sofistikert og gjennomtenkt svar, men jeg synes han framstår som en fantastisk herlig person. Og så tror jeg nok han ville fått tiden til å gå. Han har brutt noen grenser som jeg ville gravd litt i, som for eksempel hvordan han snudde en alvorlig skade til å bygge en toppidrettskarriere internasjonalt. Han har nok noen gode historier og erfaringer å fortelle, vil jeg tro. Jeg finner det også interessant hvordan han har implementert sin erfaring som toppidrettsutøver inn i næringslivet. Så jeg håper heisen står en god stund i så tilfelle.

Les også: Mann arrestert etter EM-kamp – klatret på stadiontaket

Les også: Slik spilles resten av fotball-EM