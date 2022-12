Jakten på Den hellige gral

Hvem: Sunniva Rose

Hva og hvorfor: Kjernefysiker som forklarer oss fusjonskraften

Det har vært en spennende uke for kjernekraft?

– Ja, det har det!

Hva tenkte du da du hørte ryktene på mandag?

– Jeg syntes jo det var spennende, fusjon er på en måte den hellige gral i energiproduksjon. Vi er ikke der ennå, men klarer vi dette ville det vært det mest fantastiske som kan skje!

– Men så var jeg likevel ganske avmålt og tenkte ja, ja, når får vi nå se da, hva som egentlig har skjedd. Teknologien er myteomspunnet og det er en gammel vits at den alltid vil ligge 30 år inn i fremtiden. For en uke siden ville jeg nok tenkt på fusjonskraftverk som nesten bare science fiction, men så kom bekreftelsen tirsdag om at de har oppnådd ignition, at de har fått ut mer energi enn de har puttet inn, og det er faktisk en kjempemilepæl!

– Nå tenker jeg ikke på dette som science fiction lenger, selv om det fremdeles er langt inn i fremtiden å bygge reaktorer som kan utnytte denne energien.

Sunniva Rose har doktorgrad i kjerne- og energifysikk. Her fra syklotronlaboratoriet på Blindern, der hun gjorde store deler av forskningen til doktorgraden. (Privat)

Jeg må bare bytte batteri i opptakeren min her, apropos endeløs energi, men hva føler du nå når nyheten har sunket inn?

– På onsdag så jeg en insta-story fra en av mine tidligere kolleger fra Universitetet i Oslo som er tett knyttet opp til dette forskningsmiljøet i USA. Og i den lille videoen telte de ned mot og feiret å ha oppnådd ignition. Da jeg så den begynte jeg faktisk nesten å gråte, det ble følelsesladet! Så det har vært tre ulike dager, avmålt mandag, bekreftelsen tirsdag, og så på onsdag: tenk at de har klart å få det til! Det ligger så mye blod, svette og tårer bak sånne gjennombrudd. Det handler om å ikke gi seg, å stå på gjennom lange dager i år etter år.

Technicians use a service system lift at Lawrence Livermore National Laboratory Forskere i California har oppnådd et stort gjennombrudd i utviklingen av fusjonskraft. (Lawrence Livermore National Labo/Reuters)

Kan du forklare meg som ikke har greie på det hva fusjonskraft er for noe?

– Ja! Fusjon er også kjernekraft, men dagens kraftverk baserer seg på at man deler tunge, store atomkjerner i to. Dette kalles fisjon, og når de deler seg går litt av vekten deres over til å bli energi. Så vet vi at man også kan ta veldig lette atomkjerner og smelte dem sammen.

– Dette er det som skjer på solen, som omdanner 700 tonn hydrogen til helium i sekundet! Den energien som blir til overs da ser og kjenner vi som sollys. Det samme ønsker vi å få til på jorda for å drive kraftverk, men det er vanskelig å presse atomene tett nok sammen til at de faktisk fusjonerer.

Hvordan gjør man det da?

– Metoden man har brukt i dette eksperimentet er å rette 192 veldig kraftige lasere og mot en liten metallsylinder med hydrogen inni. Når energien treffer sylinderen imploderer den og presser atomkjernene så hardt sammen at man får ut energi. Det som er nytt nå er at man fikk ut mer energi enn man puttet inn, og det er et kjempegjennombrudd.

– Men disse atomkjernene fri for elektroner er positivt ladet, og den andre måten å presse dem sammen på er å bruke magnetfelt. Hvis målet er å bygge kraftverk så er det nok heller magnetfelt som er best egnet. National Ignition Facility i California som har fått til dette med lasere forsker egentlig ikke på energiproduksjon, men på våpen. Deres mål er å lage bitte små termonukleære eksplosjoner, minivarianter av USAs hydrogenbomber.

Oi, uffda!

– Ja, så akkurat det er jo ikke noe hyggelig, men som så ofte er det enorm finansiering innen alt som har med det militære å gjøre. Fra et vitenskapelig ståsted er det et like stort gjennombrudd uansett, for nå har man vist at dette er mulig. Forhåpentligvis skaper det masse blest rundt teknologien, fører til fornyet giv blant forskere, og utløser større muligheter for sivil finansiering til forskning mer rettet mot kraftverk.

Er et fusjonskraftverk en evighetsmaskin?

– Det er et veldig strengt begrep og ekte evighetsmaskiner finnes ikke, men brenselet her er hydrogen, som er det grunnstoffet vi har aller mest av på jorda. Hvis vi får til å bygge fusjonskraftverk har vi altså nærmest uendelig med brensel og produserer energi omtrent uten noe avfall. Da har vi løst alt. Men så må jeg være ansvarlig og passe på å si at dette ikke må bli noen hvilepute, dette løser ikke energisituasjonen i dag, åpenbart.

Du har doktorgrad i kjernefysikk og har undervist ved Universitetet i Oslo. Nå jobber du i en bedrift som vil bygge tradisjonelle kjernekraftverk i Norge. Er det bare å legge ned med det samme, eller er fusjonen fortsatt 30 år unna?

– Hehe, det er ikke bare å legge ned. De kjernekraftverkene vi har i dag vet vi at fungerer veldig godt og vi må uansett ha flere tanker i hodet på en gang. I beste fall vil vi kunne bygge små kjernekraftverk i Norge om ti til femten år, og vi må gjøre masse med fornybar energi for å avkarbonisere innen den tid så kjernekraft må heller ikke bli en sovepute. Så får vi kanskje fusjonskraftverk, men det er nok enda lenger inn i fremtiden. Likevel, med dette fantastiske gjennombruddet med ignition tenker jeg at fusjonskraftverk for første gang kanskje på ekte er 30 år inn i fremtiden.

Kjernefysiker Sunniva Rose har skrevet bøker og holdt foredrag, men jobber nå som kommunikasjonsdirektør i en bedrift som vil ha kjernekraft til Norge. (Thomas Kleiven)

Interessant! Det var vel alt jeg lurte på om kjernekraft i dag, men vi har noen faste spørsmål også; hvilken bok har betydd mest for deg?

– Aschehougs juniorleksikon, bind 1 og 2. Nydelige bøker, de kan jeg slå opp i fortsatt!

Hva gjør deg lykkelig?

– Å kjenne på kjærlighet gjør meg lykkelig, fra barna, familien eller en partner, som man kanskje ønsker seg og som mange oppnår i julen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hvis jeg hadde stått fast i heisen med Olje- og energiminister Terje Aasland tror jeg vi kunne hatt en fin samtale om kjernekraft!

