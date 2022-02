Gleder seg til ingenting og unødvendige reiser

Hvem: Camilla Stoltenberg (64 år)

Hva: Direktør i Folkehelseinstituttet ( FHI)

Hvorfor: Forrige helg åpnet landet opp, til tross for at omikronvarianten fortsatt stadig skaper nye smitterekorder.

Hei Camilla...på lørdag ble endelig nesten alle smitteverntiltak opphevet... kan vi senke skuldrene nå?

– Ja, men ikke helt. Vi kan gå på kino og teater, konserter og utesteder, og ha gjester hjemme. Vi slipper å tenke på smittevernregler hele tiden. Samtidig er vi i en omikronbølge, mange blir smittet og syke, og antallet som legges inn på sykehus har økt de siste ukene. I store deler av verden er det fortsatt pandemi.

Sant sant...Hvordan feira du selv gjenåpningen?

– Jeg må tilstå at jeg feiret med å sove lenge. Lørdag kveld la jeg meg tidlig, og søndag morgen sto jeg opp sent. Det var herlig.

Det lyder deilig... Hva annet har du savnet under pandemien?

– Vanlige ting, ingenting, kanskje...eller unødvendige reiser. Å lese en bok i ett eller gå en skitur som blir mye lengre enn planlagt. Besøke en gammel venn, leke med barnebarnet.

Hyggelig! Over til noe mer alvorlig...Hva vet vi, og – ikke minst – hva vet vi ikke om hvordan pandemien kommer til å utvikle seg fremover?

– Vi vet ikke hvordan den vil utvikle seg. Hva om pandemien bare er halvveis, var tittelen på et innlegg i Washington Post i slutten av januar. Vi må fortsatt være årvåkne og forbedre beredskapen.

Ja, jeg leste en sak i The Guardian om britiske forskere som advarer oss mot å tenke at fremtidige mutasjoner blir mindre alvorlige...

– Det kan hende de har rett. Det er ingen lovmessighet i at mutasjonene i seg selv blir mindre farlige. Spørsmålet er om konsekvensene kan bli mindre når befolkningen er immunisert og kan tåle mange virusvarianter bedre enn før, selv om de er like farlige eller farligere.

Over halvparten av befolkninga i Norge har fått tredje vaksinedose. Hva vet vi om effekten og varigheten av den tredje dosen?

– Vi ser en svært god effekt av den tredje dosen hos de eldre når vi måler det opp mot risiko for alvorlig sykdom. Og vi forventer at beskyttelsen mot alvorlig sykdom vil vare lenger hos dem som har fått tre doser enn hos dem som har fått to. Men vi har heller ikke sett en økt risiko for alvorlig sykdom eller død hos personer under 65 år som har fått to doser.

Aha... Sverige anbefaler en 4.dose til alle over 80... Vil det bli aktuelt i Norge og?

– FHI anbefaler allerede en fjerde dose til de som har nedsatt immunforsvar. Men det kan bli aktuelt å gi den til flere.

1., 2., 3., 4., 5., 6., vaksinedose i Norge... Skal vi bare fortsette å gi dose på dose her, når flere land knapt er ferdig med å gi første dose?

– FHI mener det er viktig at Norge er pådriver i det internasjonale arbeidet for å skaffe nok vaksiner til alle land, og sørge for at vaksinene kommer fram til hele befolkningen i land der distribusjonen er krevende. Det bør alltid være et perspektiv i vurderingen av vaksineanskaffelser og anbefalinger, også i Norge.

Smart! Over til en liten runde med obligatoriske spørsmål... Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Bøker betyr svært mye for meg. Det er en del å velge mellom. Denne gangen velger jeg bøkene om Markus og Diana av Klaus Hagerup, fordi jeg har så lyst til å le, og husker at jeg leste dem høyt for barna mine, og lo så jeg knapt kunne slutte.

Åh, trivlig...Hva gjør deg lykkelig?

– Å lese høyt for barn – og voksne.

Hvem var din barndsomshelt?

– Karin og Thorvald – moren og faren min.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?.

– Mot krig. Men jeg liker ikke å gå i demonstrasjonstog. Likevel kan det skje at man må.

Godt poeng...Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Karin, moren min. Det er mye jeg ikke rakk å spørre henne om. Jeg vil fortelle om viktige ting som har hendt i verden siden hun døde, og høre hva hun mener. Hun hadde klare meninger.

