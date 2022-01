Øst-Europa har få vaksinerte – nå fryktes følgene av omikronbølgen

Mens en rekke land vest i Europa nå har vaksinert sine eldste innbyggere med en tredje dose, og er godt i gang med de yngre, er det mange land i Øst-Europa som har mange innbyggere som ikke er vaksinert i det hele tatt, til tross for at tilgangen har vært der i mange måneder. Det gjør landene langt mer sårbare for spredningen av den svært smittsomme omikronvarianten.

Både myndigheter og eksperter i flere østeuropeiske land venter nå en eksplosjon av omikrontilfeller, melder nyhetsbyrået AP.

Frykter bølgen i Romania

Flere østeuropeiske land ble hardt rammet i fjor høst av pandemien. I Romania kan man vente seg en ny bølge, med rundt 25.000 nye smittede hver dag, tror Adriana Pistol, direktør for Romanias nasjonale senter for overvåking og kontroll av smittsomme sykdommer.

Rundt 60 prosent av landets innbyggere over 65 år og av dem som har kroniske sykdommer er uvaksinerte, påpeker hun.

– Selv om omikronvarianten ikke gir like alvorlig sykdom generelt, vil helsevesenet bli overbelastet uansett, og nå rekordnivået vi hadde i oktober, sa Pistol like før nyttår.

Romania har den nest laveste vaksinasjonsgraden i EU, med 48,5 prosent fullvaksinerte blant dem over 18 år, ifølge EU-organet ECDCs oversikt per 6. januar.

Gir pensjonister vaksinepremie

I Bulgaria står det enda dårligere til med vaksineringen: Der har bare 33 prosent av alle over 18 år fullvaksinert seg. Tallene på personer som har fått kun en dose er bare om lag et prosentpoeng høyere i de to landene, og vaksinasjonstallene har stått ganske stille i flere måneder. Tredje dose er det nesten ingen som har tatt; fem prosent av dem over 18 år i Bulgaria, og sju prosent i Romania.

Når man ser på andelen fullvaksinerte av hele befolkningen, er den 27 prosent i Bulgaria og 40 prosent i Romania, ifølge ECDC.

Mangel på tillit til myndighetene, mangelfull tilgang på pålitelig informasjon og en tro på konspirasjonsteorier er blant årsakene som ofte nevnes når man skal forklare den lavere vaksineringsgraden i en del østeuropeiske land.

Bulgaria er det landet i Europa med høyest antall døde i forhold til folketallet gjennom pandemien så langt. I Bulgaria har det dødd 4.567 mennesker per million innbyggere av covid-19, ifølge en oversikt fra Worldometers. Til sammenligning har det dødd 246 per million innbyggere i Norge, ifølge samme oversikt.

I Bulgaria, som altså ligger helt nederst blant EU-land når det gjelder vaksinegrad, innførte regjeringen før jul en pengepremie til pensjonister som lar seg vaksinere. Statsminister Kiril Petkov sa da at pensjonister vil få en utbetaling på det som tilsvarer i underkant av 400 kroner når de vaksinerer seg med første eller andre dose. Pensjonister som allerede har tatt tredje dose vil også få belønningen.

Samtidig sa regjeringen at den vil satse på en omfattende informasjonskampanje.

Under sterkt press

Også i flere andre land i Øst-Europa er bekymringen stor nå. I Serbia melder president Aleksandar Vucic ifølge BBC at helsevesenet er under sterkt press nå, etter rekordhøye smittetall. I Serbia er bare om lag 46 prosent av hele befolkningen fullvaksinert, ifølge en løpende oversikt fra OurWorldInData.

I Tsjekkia tror myndighetene at omikron vil være dominerende i midten av januar. Tsjekkia var blant de aller hardest rammede landene i Europa i pandemien i fjor vår, og hadde da overfylte sykehus. Siden den gang er mange flere vaksinert, men landet ligger under snittet for EU. I Tsjekkia er 62 prosent av befolkningen fullvaksinert – 72 prosent av den voksne befolkningen.

