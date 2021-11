Grønn fredag på Black Friday

Hvem: Anna Nes (24)

Hva: Leder i DNT Ung, Den norske turistforeningens ungdomslag

Hvorfor: Arrangerer «Grønn fredag», en nasjonal byttedag fysisk og på nett





DNT Ung inviterer til Grønn fredag nå på fredag, en motreaksjon til «Black Friday». Hva er Grønn fredag?

– Det er en byttedag, et arrangement for å skape oppmerksomhet rundt bærekraft og miljø, som kan være et motstykke til kjøpepresset mange opplever. DNT Ung har utarbeidet noen miljøvettregler, og Grønn fredag er et arrangement som tar utgangspunkt i dem. To av rådene våre er «sats på opplevelser, ikke utstyr» og «fiks alt, alltid».

Du representerer jo friluftslivet i Norge, og det er vel knapt noe nordmenn kjøper mer nytt av enn nettopp sports- og fritidsutstyr. Hva tenker du om utstyrsfokuset som har vokst fram på dette området de siste årene?

– At det er ganske negativt at alle tror de må eie alt selv og må ha det nyeste, letteste og beste. Det er ikke sånn at om det kommer en ny farge på jakka, så er den gamle ubrukelig. Jeg syns man kan se en trend der folk er utstyrsfolk mer enn friluftsfolk. Skal du gå en tur i marka trenger du ikke den tøffeste skalljakka som finnes på markedet. Jeg jobber på DNTs tursenter i Bergen, og opplever ofte at folk vil ha en ny jakke fordi den gamle har et lite hull, eller det har kommet en ny jakke med en ny farge. Jeg prøver ofte å sende med kundene en reparasjonslapp eller impregneringsflaske. Mange av tursentrene til DNT har dessuten et bruktstativ stående, der folk kan henge tøy som de vil selge. Det blir som en slags FINN i butikk.

[ Lan Marie Bergs eldste plagg er fra 1960-tallet ]

Hva er ditt beste tips for å være bærekraftig når det gjelder friluftsutstyr?

– Å ta vare på det du har, for ting kan vare utrolig lenge hvis du vasker riktig, impregnerer, syr sammen hull eller bytter glidelås hvis det bare er den som er ødelagt. Reparasjon og god ivaretakelse er de beste rådene.

Hva med deg, du blir ikke litt fristet av alle tilbudene innen nytt sport- og fritidsutstyr denne uka?

– Faktisk ikke, for jeg har lagt til meg en vane med at jeg prøver å kjøpe ting brukt. Som regel er det ingen av tilbudene på nye klær som slår prisen man kan få en brukt bukse for. Og så syns jeg det er kult at de tingene jeg har, har en «sjel» og en historie. Selv om jeg trenger en ny ting, prøver jeg å være litt streng på dette.

Til tross for at mange kjøper nytt friluftsutstyr – har du inntrykk av at det er flere som tenker brukt og reparasjon nå enn før?

– Jeg tror i alle fall man kan si at folk er med på ideen, men at det står på gjennomføringen. Men vi ser en sterkere trend blant unge enn dem som er litt eldre.

Er det mer populært da med skikkelig gamle klær, som en gammel anorakk fra 1970-tallet, enn en tre år gammel brukt jakke?

– Det er litt både og, og kommer nok an på hva man skal ha det til. Bor du i Bergen og skal på tur, trenger du en skalljakke om du skal holde deg tørr!

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Sommerboken» av Tove Jansson.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å sitte ute i naturen i stillhet og bare høre lydene fra fuglene, vind og regn.

Hvem var din barndomshelt?

– Cecilie Skog. En utrolig tøff dame som virkelig viser at jenter kan få til alt, bare de prøver.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg bruker mobilen for mye.

Også når du er på tur?

– Jeg har den med, for jeg vil gjerne vise hvor jeg er til venner og familie. Men jeg prøver å la den ligge i sekken, stort sett. Det er jo også lurt å spare batteri.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Bærer med meg altfor mye sjokolade og en vinflaske på en topp, så sekken blir ti ganger tyngre enn den hadde trengt å være.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For klima, miljø og naturvern.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke gikk på folkehøyskole.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kanskje Alex Honnold, klatreren som var med i filmen «Free Solo». Kanskje han kunne lært meg noen mentale grep for å roe seg ned når det trengs.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen