Vil flytte reiser i Norden fra fly til tog

Oppfordringen går til vår nye samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og vår nye klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Hvordan vil dere fjerne behovet for fly mellom Oslo og Stockholm?

– En høyhastighets jernbane Oslo-Stockholm vil ta bort behovet for å fly mellom byene, svarer Alf S. Johansen, sekretariatsleder i Grensekomiteen Värmland-Østfold.

En slik jernbane vil ifølge ham redusere reisetiden mellom de to hovedstedene til under to timer, mot seks til åtte timer i dag.

– Grensekomiteene er ikke motstandere av å fly, men flyet bør reserveres for strekninger hvor det er den mest hensiktsmessige transportreformen, sier Johansen.

– Overmodne prosjekter

De 12 nordiske grensekomiteene arbeider med å styrke transporten over de nordiske grensene ved å få på plass bedre jernbaneforbindelser, veier og flytilbud. De mener det ligger store muligheter både for økonomisk vekst og omfattende utslippskutt, i dette. Forslag om 35 slike samferdselsprosjekter er allerede utarbeidet, og flere er under utvikling.

I etterkant av en konferanse for grensekomiteene i København i slutten av januar, har Dagsavisen spurt hvilke prosjekter de primært mener Hareide og Rotevatn bør prøve å få gjennomført for å knytte Norden tettere sammen og få ned klimautslippene.

– Det ligger to overmodne jernbaneprosjekter og venter på å bli realisert. Det første er Oslo-Göteborg på én time, mot fire timer i dag, og Oslo-København på to-tre timer, mot sju-åtte timer i dag. Det andre er Oslo-Stockholm på under to timer, svarer Johansen.

– Dette er to unike prosjekter fordi de er så lønnsomme at de finansierer seg selv. De nedbetaler seg på 20-25 år. Det kreves kun en proaktiv vilje fra staten, fortsetter han.

Høyhastighetsbanen mellom Oslo og Stockholm vil alene kunne redusere CO2-utslippene med 500.000 tonn, mener Johansen, etter som det er omfattende flytrafikk mellom de to hovedstedene i dag, og også fordi mange bruker bilen på denne strekningen.

– Høyhastighetstog vinner suverent på reisetid målt mot bil og fly på distanser inntil 700 kilometer. Slik skapes også en gedigen klimaeffekt. Banene i seg selv er klimanøytrale på seks til ni år, sier Johansen.

Arktisk jernbane

Grensekomiteene er også opptatt av å styrke transporttilbudet lenger nord i Norden, gjennom en arktisk jernbaneforbindelse mellom Norge, Sverige, Finland og Russland.

– Det er en myte at det bor for få mennesker i nord til å bygge lønnsomme jernbaner, sier Johansen.

– Relativt store byer i nord som Umeå, Oulu, Bodø, Tromsø, Alta, Murmansk, Vasa og Rovaniemi har både bedrifter, universiteter og forskningsmiljøer i verdensklasse. En by som Oulu har flere innbyggere enn Trondheim og vokser raskest av alle store byer i Norden.

Oulu ligger i Norra Österbotten i Finland, og passerte folketallet i Trondheim allerede for ti år siden. I dag bor det godt over 200.000 i Oulu, som er mest kjent som Nokias hjemby.

Johansen minner også om at Tromsø ligger nærmere Helsinki enn Oslo.

– Fra Tromsø eller Kirkenes burde man kunne ta en komfortabel totimers togtur til Oulu, eller en togtur på fire-fem timer til Helsinki. Derfra kan man ta nattoget til Warszawa med Rail Baltica, som nå bygges, eller høyhastighetstoget til St. Petersburg og Moskva.

– Har sviktet sin oppgave

– Hele Nordkalotten er en region som er superrik på energi, mineraler, sjømat og andre naturressurser som skriker etter bedre transportløsninger. Det er skammelig svake kommunikasjoner mellom byene i nord. En rekke regjeringer har sviktet sin samfunnsoppgave, nemlig å sørge for en bærekraftig utvikling i hele Norden, fortsetter Johansen.

Grensekomiteene har også en tredje anmodning til Hareide og Rotevatn.

– Regjeringen bør si ja til Nordisk råds forslag om et nordisk ministerråd for transport, for å få mer fart på utbygging av grensekryssende transporter, noe som både vil redusere klimautslippene betydelig og legge til rette for mer bærekraftig næringsutvikling over hele Norden, anbefaler Johansen.

– Det er utrolig at man fortsatt i 2020 må fly via hovedstedene, eller sitte én dag i bil for å besøke kommuner og næringslivspartnere på den andre siden av grensen.

– Fullført i 2034

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kan ikke love noen snarlig endring av dette.

– Det er satt i gang en KVU (konseptvalgutredning) for Kongsvingerbanen, og denne skal også ta for seg muligheten for redusert reisetid til Stockholm. Samferdselsdepartementet avventer denne KVU-en før det er mulig å si noe nærmere om reisetid, skriver han i en epost til Dagsavisen.

– For å redusere reisetiden Oslo-Gøteborg og Oslo-København er det nødvendig fra norsk side med høyhastighets dobbeltspor mellom Oslo og Halden. I Nasjonal transportplan 2018-2029 legges det opp til at dette skal være fullført i 2034. Det er imidlertid avdekket store kostnadsøkninger for utbygging av Østfoldbanen, og Jernbanedirektoratet har laget en rapport vedrørende dette. Denne er nå til behandling i departementet, skriver Hareide videre.

Han viser også til at regjeringen i Granavolden-plattformen har sagt at den vil ta initiativ til en skandinavisk jernbanestudie i samarbeid med Sverige og Danmark. Dette vil være et viktig steg i retning redusert reisetid med tog til våre naboland, mener Hareide.

– Ingen konkrete planer

Til forslaget om en arktisk jernbane, viser Hareide til to overordnede utredninger gjort på initiativ fra Finland.

– Etter den siste rapporten ble arbeidet videre lagt på is av den finske regjeringen, skriver Hareide.

Forslaget om et nordisk ministeråd, avfeier han blankt.

– Det er allerede et godt samarbeid i en rekke ulike sammenhenger mellom de nordiske landene. I tillegg er det samarbeidsstrukturer i EU-regi, Arktis, Barents og i den Nordlige Dimensjon. Det opplever vi ivaretar de behovene vi har per i dag og har derfor ingen konkrete planer om et nordisk ministerråd for transport, skriver Hareide.

Dagsavisen har også bedt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kommentere grensekomiteenes anbefalinger, men han har ikke respondert på henvendelsen.