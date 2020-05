Av Bibiana Piene

Venstres Ketil Kjenseth sier han vil gå mot egen regjering og stemme for de foreslåtte endringene i bioteknologiloven.

– Jeg har bestemt meg for å stemme for endringene i bioteknologiloven, det er på tide at vi gjør de endringene i Norge. Når jeg blir stilt til personlig ansvar, så hadde jeg ikke noe valg, sa Kjenseth til Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

– Av og til må du gå til hjerterota for å ta noen valg, og i dag føler jeg at det var riktig for meg, sier Kjenseth.

Kjenseth bryter dermed med avtalen Venstre har inngått i regjeringsplattformen, som i praksis gir KrF vetorett når det gjelder endringer i bioteknologiloven.

– Ingen partipisk

Det er knyttet svært stor spenning til avstemningen i Stortinget tirsdag, der de folkevalgte skal stemme over en rekke lovendringer som Ap, Frp og SV har gått sammen om å foreslå, blant annet å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, og tidlig ultralyd samt å tilby gravide blodprøven NIPT, som kan avsløre skader og sykdommer hos fosteret tidlig i svangerskapet.

De foreslåtte liberaliseringene er de største på mange år.

Kjenseth sier han har diskutert sitt standpunkt med hele Venstre-ledelsen.

– Venstre har ingen tradisjon for å bruke partipisken. Vurderingen har vært opp til meg, sier han.

Det er foreløpig uklart om andre Venstre-representanter vil følge Kjenseths eksempel.

Selv sier Kjenseth at han har hatt følelsen av å stå i spagaten når det gjelder lojalitet til regjeringsprosjektet og inngåtte avtaler på den ene siden og egen overbevisning på den andre.

– Men i dag lå det en ekstra dimensjon i potten. I den beslutningen jeg har tatt har jeg lagt vekt på mine egne betraktninger og Venstres partiprogram, sier han.

For følge av Tonning Riise

Også Høyres Kristian Tonning Riise bekrefter nå at han stemmer mot sin egen regjering.

– Jeg har tenkt mye på dette, og kommet fram til at jeg kommer til å stemme i tråd med egen samvittighet, sier Riise.

Han mener KrF har gjort saken til et spørsmål om den enkelte representants samvittighet.

– Da klarer jeg ikke å sitte og se på at det er utbrytere fra andre partier som vipper flertallet, mens alle i regjeringspartiene skal logre for KrF. Skulle flertallet snu likevel, så skal jeg i hvert fall kunne leve med at jeg har gjort mitt, sier Riise.

Kan bryte partilinjen

Ap, Frp og SV har med sine 86 mandater flertall på Stortinget, med én representant. MDG har varslet støtte til pakken. Også Rødt vil støtte endringene, med unntak av forslaget om eggdonasjon slik det er formulert.

Senterpartiet og regjeringspartiene går mot endringene.

Flere Frp-ere har imidlertid varslet at de kan stemme mot flere av forslagene fra eget parti. Men ifølge NRK må minst fire Frp-ere bytte side dersom KrF skal oppfylt ønsket om å skrote liberaliseringen av bioteknologiloven.

En av tvilerne har vært Morten Ørsal Johansen. Han har imidlertid bestemt seg for å følge partilinjen og si ja til de foreslåtte endringene i bioteknologiloven.

Han er nå så provosert av KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at han vil stemme for de endringene som Frp har foreslått sammen med Ap og SV.

– Det som har fått meg til å bestemme meg, var Ropstads skremselspropaganda. Han slår bombastisk fast at vi får et sorteringssamfunn. Det stemmer ikke, sier Ørsal Johansen til TV 2.

Tybring-Gjedde sier nei på ett punkt

Frps Christian Tybring-Gjedde sier han vil si ja til flere av endringene i bioteknologiloven, men nei til punktet om assistert befruktning for enslige.

– Jeg kommer til å stemme mot assistert befruktning for enslige, sier Tybring-Gjedde til NTB.

Det samme gjør tidligere Frp-politiker Ulf Leirstein. Han sier til NTB at han vil stemme sammen med Frp for de aller fleste endringene, men vurderer å gå mot på ett punkt.

– Jeg forholder meg til Frps program som jeg er innvalgt på. Det er kun ett punkt i det som skal stemmes over i dag, som ikke er omtalt i programmet, og det er assistert befruktning for enslige. Derfor vil jeg vurdere å stemme etter egen samvittighet her, sier han.

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen og Siv Mossleth sier til NTB at de vil støtte forslaget om å tillate eggdonasjon.

