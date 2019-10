Av Katharina Dahle og Anders Hauge-Eltvik, FriFagbevegelse

Egentlig skulle Trond Hagen vært hjemme på småbruket, matet travhestene og tatt seg av kona som har sykdommen multippel sklerose. Etter et langt yrkesliv hadde lufthavnbetjenten ved Avinor Oslo Lufthavn gledet seg til å gå av med særaldersgrense ved 62 år. Slik gikk det ikke. Nå er Hagen redd han må jobbe til han fyller 70 år.

– Motivasjonen er på bånn. Det er et ork å reise på jobb, sier Hagen.

Statlige stillinger som krever fysiske eller psykiske egenskaper, kan ha en lavere aldersgrense. Det heter særaldersgrense. Det som gjør dagene ekstra slitsomme for Hagen, er at han jobber skulder ved skulder med kolleger som har særaldersgrense. De har lik tittel, arbeider i samme avdeling og utfører like arbeidsoppgaver. Men det er én forskjell. Noen har særaldersgrense, og andre har det ikke.

– Det er et A- og et B-lag. Det er blodig urettferdig, sier Hagen.

– Avinor er vel det statlige konsernet som tjener mest penger. Jeg synes det er helt feil at de skal spare penger på bekostning av arbeidstakere.

Både for 62-åringen, flere kolleger og Ole Hansen, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL), er det et mysterium at noen har særaldersgrense og at andre ikke har det. En LO-advokat er på saken. En mulig rettssak kan avgjøre Hagens framtid.

Overrasket

– Fra 2003 til 2008 hadde jeg særaldersgrense. Jeg jobbet med snøbrøyting og vedlikehold for plasstjenesten på Oslo Lufthavn, men jeg var bare midlertidig ansatt, sier han.

I 2008 fikk han tilbud om fast jobb i sikkerhetstjenesten Avinor Oslo Lufthavn Airport Patrol. Hagen ønsket forutsigbarhet og takket ja. Men det han ikke visste, var at han samtidig sa fra seg muligheten til å gå av ved 62 år. Det fikk han vite åtte år senere, på et pensjonsseminar for lufthavnbetjenter i 2016.

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg var ikke klar over at jeg ikke lenger hadde særaldersgrense. Jeg var den eneste på seminaret av 30 lufthavnbetjenter uten denne ordningen, sier Hagen.

– Hadde jeg visst at jeg ville miste særaldersgrensa ved å begynne i Airport Patrol, hadde jeg ventet til jeg fikk en annen stilling, sier han.

Planene om en roligere alderdom på småbruket falt sammen. Men året etter øynet Hagen likevel håp. Oslo Lufthavn skulle omstruktureres.

Med ny organisering skulle alle lufthavnbetjentene få særaldersgrense. Det lovet arbeidsgiver, ifølge tillitsvalgt Ole Hansen. Men da omorganiseringen var unnagjort, fikk lufthavnbetjentene en kalddusj på et informasjonsmøte: De fikk ikke særaldersgrense.

– Vi har det svart på hvitt fra arbeidsgiver at det er økonomisk betinget at ansatte ikke får særaldersgrense. Det er referatført, sier Hansen.

– Vi fikk høre at det ville kostet dem åtte millioner kroner, sier Hansen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tvilsomt

Tor Erik Granum, forbundssekretær NTL, er like oppgitt som Hagen og Hansen.

– Det er helt feil og «høl i hue». Kolleger til Trond Hagen, som gjør akkurat de samme arbeidsoppgavene som ham, har særaldersgrense, men det har ikke Hagen, sier Granum.

Han har likevel en forklaring på hvorfor ansatte forskjellsbehandles.

– Avinor Oslo Lufthavn har en egen stillingskategori som heter lufthavnbetjent som ikke har særaldersgrense, men ifølge Statens pensjonskasse og statens regler for aldersgrenser har lufthavnbetjenter særaldersgrense, sier Granum.

– Så lenge du har pensjon gjennom Statens pensjonskasse, skal du følge reglene for aldersgrenser i staten. De reglene forteller når de ulike stillingsgruppene kan gå av med pensjon, sier forbundssekretæren.

SPK opplyser at dersom en arbeidsgiver melder inn en av sine ansatte med en stillingskode som har særaldersgrense, vil medlemmet generelt ha rett på en særalderspensjon.

Saken fortsetter under bildet.

Etter 36 år i Posten og Avinor hadde Trond Hagen (i midten med caps) planer om å gå av med pensjon som 62-åring. Men den retten har han ikke lenger. Det har heller ikke: Kristian Henningsen (45), Anne Bodin (46), Kari Jensen (51), Ronny Rustad (55), Trond Hagen (62), Magne Løften (56), Egon Hermansen (59), Geir Kvernbråten (62) og Bjørn Aas (60). Helt til venstre står tillitsvalgt Ole Hansen. Foto: Katharina Dale Håkonsen, FriFagbevegelse

Belastende

Ifølge Granum var det ikke drøftinger mellom tillitsvalgte og ledelsen om særaldersgrensa ved siste sammenslåing.

– De ansatte og NTL fikk bare vite dette på et informasjonsmøte.

Forbundssekretæren understreker at ansatte har særaldersgrense fordi det er tøft å jobbe lenge om helgene, på natt og kveld.

– Det er mer belastende å jobbe turnus enn bare på dagtid. Påkjenningen er like stor for ansatte med og uten særaldersgrense.

– Dette er en litt tvilsom måte å spare penger på.

Avinor svarer

NTL-magasinet har sendt Avinor flere spørsmål om hvorfor noen av lufthavnbetjentene har særaldersgrense og andre ikke. Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud skriver i en epost at Avinor ikke ønsker å kommentere denne saken nå, og viser til at det pågår en prosess mellom Avinor og NTL og LO Stat.

Særaldersgrense

* Den alminnelige aldersgrensa i staten er 70 år.

* Dersom jobben medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, kan aldersgrensa for stillingen være lavere.

* Du må oppfylle 85-årsregelen for å gå av med særalderspensjon. Det innebærer at summen av din medlemstid i en offentlig tjenestepensjonsordning og alderen din er minimum 85 år.

* Har du aldersgrense 65 år må du ha vært medlem i offentlig tjenestepensjonsordning i 23 år for å ta ut pensjon fra du er 62 år. 62+23=85.

Kilde: Staten pensjonskasse, Seniorpolitikk, KLP