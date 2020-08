Av Marius Helge Larsen og Kristian Skårdalsmo

I september er det slutt. Da forlater Grande skuta etter ti år ved roret i Venstre.

– Jeg kommer nok ikke til å savne det å jobbe så mye, sånn 24/7, som man gjør både i regjering og som partileder, sier Grande til NTB etter hennes siste partilederdebatt i Arendal torsdag kveld.

Den 12. mars sa hun, overraskende for mange, at hun ville trekke seg som leder, som statsråd og si nei til gjenvalg til Stortinget.Det var samme dag som regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid for å bremse smitteutviklingen.

– Jeg håper jeg skal få et litt mer normalt liv. Det har jeg fått testet i koronatiden, og jeg fikser det også.

Hvem som tar over ledervervet i Venstre er fortsatt uklart.

– Nå gleder jeg meg til å heie på den nye Venstre-lederen, og jeg gleder meg også til å være med å preppe vedkommende når før debatter, for det tror jeg jeg kan litt om, sier Grande.

Lederkamp

Foreløpig er det kun Sveinung Rotevatn som har flagget sitt kandidatur offentlig, men også Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø anses som aktuelle kandidater. Den nye lederen overtar uansett et parti som sliter tungt med å komme seg over sperregrensen på meningsmålingene.

Grande vil fortsatt ikke si hvem hun tror er best egnet til å ta partiet til nye høyder.

– Jeg skal backe vedkommende, samme hvem det er, understreker hun.

Tårevåt avskjed

Da NRKs programleder Fredrik Solvang takket av Grande, under torsdagens partilederdebatt, klarte hun ikke å holde tårene tilbake.

– Dette var din siste partilederdebatt. Det synes jeg fortjener en liten applaus, sa Solvang.

Publikum var ikke vonde å be.

– Det var veldig snilt av Fredrik å takke meg, sier Grande.

På Twitter rant det også inn avskjedshilsener både fra politiske allierte og motstandere.

– Det er deilig å være ferdig med siste debatt, sier en lettet Grande, som ble kåret til debattens vinner av VG.

Lunsj med Siv

Selv om det er siste gang hun møtte de andre partitoppene til debatt, kommer hun fortsatt til å se dem på Stortinget det neste året.

Og selv om det har blitt mange tøffe oppgjør med Frp opp gjennom årene, gleder hun seg til å pleie tettere kontakt med Frp-leder Siv Jensen.

– Det er klart at vi har hatt noen turbulente samarbeid også. Men vi liker hverandre, så vi skal klare å ha hyggelige lunsjer på Stortinget, sier Grande.

Ønsket om å holde kontakten bekreftes av Jensen.

– Vi bryr oss om hverandre. Selv om vi krangler og diskuterer, så er vi mennesker med en samme type jobb, sa Jensen til VG etter debatten.

Hun sier hun forstår godt at Grande lot tårene renne.

– Det skjønner jeg veldig godt at hun gjorde, helt på tampen. Dette var hennes siste debatt. Nå går hun av som partileder og all ære til Trine, sier Jensen.

Tenkepause

På landsmøtet i september er Grande ferdig som leder. Etter at stortingsperioden går ut neste høst er kalenderen tom. Da vet hun ikke hva hun skal jobbe med.

– Jeg håper jeg er brukandes til noe. Det skal jeg bruke ett år på å bestemme.

– Er det noe i deg som tenker at det er litt dumt også at du er ferdig nå?

– Akkurat nå klarer jeg ikke å komme på hva det skal være, sier den avtroppende Venstre-lederen.