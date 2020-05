Onsdag ble det klar at et representantforslag fra Senterpartiet om å stille sammenslåingen i bero, har fått støtte fra Ap, SV og Frp i Stortingets justiskomité, skriver Rett 24.

For halvannet år siden ba sorenskriverne i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg selv om å få slå sammen de fire tingrettene til én – Østfold tingrett. I vinter ble planene sanksjonert i statsråd, og stillingen som sorenskriver ble utlyst.

Opposisjonen viser til at det ikke lenger er flertall for regjeringens planlagte domstolsreform i Stortinget, der planen var å kutte antall rettskretser fra 60 til 22.

– Derfor er vi blitt enige om at disse prosessene bør stilles i bero, sier justispolitisk talsperson i Sp, Emilie Enger Mehl, til Rett 24.

