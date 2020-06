Av Bibiana Piene

Det går fram av en innstilling fra finanskomiteen som skal behandles i Stortinget fredag.

«Komiteen har forståelse for at koronapandemien utgjør en ekstraordinær situasjon, men mener likevel at utbetalinger burde skjedd raskere … Det er ikke akseptabelt at mange tusen går sommeren i møte uten å ha den inntekten de har krav på», heter det i innstillingen.

Nei til «sommerpenger»

Onsdag behandlet finanskomiteen et forslag fra Rødt om at alle permitterte som fortsatt ikke har fått penger fra Nav, skulle få en hasteutbetaling på 20.000 kroner for å slippe å gå blakke i sommerferien.

Men det sier komiteen, med unntak av Rødt, SV og MDG, nei til.

Dermed ser det ut til at både Ap, Sp og Frp, som tirsdag uttalte til TV 2 at de stilte seg positivt til en slik hasteutbetaling, har snudd i saken.

I forslaget fra Rødt het det at forskuddet på 20.000 kroner ikke skulle føre til trekk i andre ytelser fra Nav enn lønnskompensasjonen og dagpenger, eller kreves tilbakebetalt.

Skuffet

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er skuffet over utfallet.

– Det er bra at hele Stortinget nå kritiserer regjeringen for å ha vært for treige med å få på plass en løsning og krever at regjeringen sikrer inntekt til alle som fortsatt ikke har fått penger. Dessverre velger Arbeiderpartiet, Frp og Senterpartiet å lytte til regjeringens advarsler mot Rødts forslag, sier Moxnes til NTB.

I innstillingen understreker finanskomiteen at den forventer at regjeringen vurderer ytterligere tiltak for å sikre at folk raskt får pengene de har krav på, dersom de som har krav på lønnskompensasjon og har ventet lenge, ikke har fått penger i løpet av juni.

