Av Helge Rønning Birkelund, Fri Fagbevegelse

HK, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet, og FLT er blant forbundene i administrator-gjengen på Facebook-siden «Vi som krever at Erna gir oss pengene våre!!!».

Bare i løpet av lørdag kveld og søndagen fikk gruppa rundt 2600 medlemmer.

– Mange permitterte venter fortsatt på dagpenger og lønnspliktpenger. Er det ikke på plass nå i juni, blir det rabalder, skriver Bjørn Sigurd Svingen på Facebook-siden.

– Vi må gjøre noe for å holde trykket oppe. Det har vært mange medieoppslag om situasjonen over en lang tid, men vi fikk lyst til å engasjere også de som er rammet selv. Det må man jo si at vi har klart, sier Bjørn Sigurd Svingen til FriFagbevegelse.

– Det åpenbare målet er å sette press på regjeringen slik at folk får pengene sine. For nå må noe skje, legger han til.

Er kraftig rammet

På Raufoss er situasjonen så ille at man også har begynt å forberede en politisk streik, som vil bli satt i verk mot slutten av måneden hvis utbetalingene fortsatt ikke er på plass.

Svingen er leder av Fellesforbundet på Raufoss. Foreningen har 2 500 medlemmer. Hele 750 av medlemmene har vært fullt eller delvis permittert etter 12. mars. De aller fleste jobber innenfor bildel-bransjen.

Mange har hatt store problemer med Nav og utbetalinger derfra. Flere har fått det så ille at de har vært nødt til å gå til Frelsesarmeen for å få mat på bordet.

Enkelte, som ikke søkte om forskudd på dagpenger, har ikke fått noe i det hele tatt.

– Med en forenklet saksbehandling kunne regjeringen sørget for at dette gikk mye raskere. Selv om det er Nav som får skylden, er dette politisk styrt. Vi var i utgangspunktet fornøyd med ordningen som opposisjonen på Stortinget fikk forhandlet fram. Så viser det seg at bedrifter har fått pengene sine gjennom kontantstøtteordninger mye raskere og effektivt enn for permitterte. Nå er folk desperate, sier Svingen.

Flere tungvektere

Svingen setter veldig stor pris på engasjementet fra alle medlemmene.

– Folk har ikke bare meldt seg inn i gruppa. De skriver støtteerklæringer og meldinger. Bare de første 20 timene fikk vi over 1000 innlegg og reaksjoner. Det fine med slike grupper er at de er deltakerstyrt. Noe av poenget er at permitterte skal få utløp for sine frustrasjoner, sier Svingen.

Politiske tungvektere har meldt seg inn i gruppa. SV-leder Audun Lysbakken var første partileder som kom med søndag kveld.

Han forstår hvorfor en slik gruppe faktisk må se dagens lys.

– Det er jo bare å se hvor raskt den vokser. Dette er en sak som virkelig engasjerer. Nå må regjeringen få en nødløsning på plass. Det burde skjedd for lenge siden, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

– Det er utrolig provoserende for folk som venter på pengene sine å se at noen av de rikeste i landet har fått penger til bedriftene sine. For disse var regjeringen veldig kreative. Men de klarer ikke få på plass en løsning for mennesker som knapt har råd til mat på bordet, legger SV-lederen til.

Han sier at engasjementet gjør inntrykk.

– Vi har jobbet lenge med å få regjeringen til å komme med en nødløsning og blir stadig kontaktet av folk som ikke er i stand til å betale regningene sine. Det er helt fortvilende at det er arbeidsfolk som skal betale prisen for krisen. Det burde vært mulig å finne en nødløsning for folk hvis regjeringen er like kreativ som de var for bedriftene, sier Audun Lysbakken.

Fungerende leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Rigmor Aasrud, har stor forståelse for frustrasjonen.

– Det er ikke vanskelig å forstå at det er stor fortvilelse hos dem som fortsatt mangler en hel månedslønn. Det er mange forklaringer på hvorfor det har skjedd, men jeg skjønner ikke at dette ikke kunne blitt gjort for eksempel med å utbetale dobbelt forskudd på dagpenger og avregne dette i etterkant. Det kunne man gjort uten å måtte gå gjennom hele IT-systemet til Nav, mener Aasrud.

Forstår frustrasjonen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ved flere anledninger de siste ukene blitt konfrontert med manglende utbetalinger til permitterte. Og at flere har fått så dårlig råd at de må til Frelsesarmeen for å få mat på bordet. Han forstår at permitterte og ledige har fått utfordringer i hverdagen i disse korona-tider.

– Folk har utvist en imponerende og beundringsverdig tålmodighet selv i en krisesituasjon. Jeg skulle ønske vi hadde disse tekniske løsningene på plass raskere, men samtidig er det slik at Nav nå utvikler ordninger på få måneder som de normalt ville brukt år på. Dessuten var Stortinget fullt klar over dette da de enstemmig vedtok kriseplanen, sa Torbjørn Røe Isaksen til FriFagbevegelse da dette ble diskutert i Stortinget for en stund siden.

– Vi gjør nå alt vi kan. I løpet av første halvdel av juni vil, slik det ser ut i dag, vil 3–20 dagers ordningen være på plass. Mot slutten av juli antar Nav at de er à jour i forhold til dagpengesøknader. Fram til det er forskuddsordningen det viktigste verktøyet, sier Røe Isaksen.

– Dette er en krise som ikke har noen paralleller i fredstid. Dette er ikke finanskrisen, dette er ikke ledigheten på 90-tallet, dette er ikke oljeprisfallet. Det er alle de tre kombinert og samtidig, rett og slett, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til FriFagbevegelse.

