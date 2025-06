Nasjonalistiske Nawrocki vant presidentvalget i Polen

Det var ventet, og ble, et svært spennende valg på ny president i Polen. Karol Nawrocki vant til slutt med 50,89 prosent av stemmene, mens den liberale sentrumskandidaten Rafal Trzaskowski fikk 49,11 prosent av stemmene. Det opplyser valgkommisjonen mandag morgen, kort tid etter at den opplyste at de hadde fullført opptellingen av alle stemmene i presidentvalget.

Dette etter at begge kandidatene tidligere valgnatten hadde erklært seier i valget.

Ledet først, men tapte

Valgdagsmålingene viste nesten dødt løp i valgthrilleren. Da valglokalene stengte kl 21 søndag kveld, ledet Trzaskowski såvidt.

– Vi vant med et hårstrå, sa Trzaskowski i en tale kort etter at målingene ble offentliggjort.

Men så kom målingen ved 1-tiden natt til mandag. Der hadde Nawrocki tatt over ledelsen og lå an til å få 51 prosent av stemmene.

– I kveld vinner vi. Vi vinner og vi redder Polen, sa 42-åringen i en tale til sine tilhengere ifølge AFP.

Og det var altså Nawrocki som fikk rett.

Feilmarginen i målingene var 2 prosentpoeng. Ipsos-målingen ble gjort for TVN, TVP og Polsat ved rundt 500 valglokaler.

Nawrocki, som beundrer USAs president Donald Trump, støttes av det nasjonalkonservative opposisjonspartiet Lov og rettferdighet (PiS), som hadde regjeringsmakt fra 2015 til 2023.

Kommentar: Jens og Jonas eller Sylvi og Erna? Det er en «nobrainer» (+)

Lover å blokkere reformer

I Polen velges presidenten for en periode på fem år, og Nawrocki tar over etter Andrzej Duda, som også er i alliert med PiS.

Polens regjering ledes av statsminister Donald Tusk, hvis EU-vennlige koalisjon tiltrådte i 2023.

Duda har siden Tusk-regjeringen tiltrådte i 2023 brukt vetoretten til å blokkere flere av Tusks reformer. Nawrocki har lovet å gjøre det samme og beskrev presidentvalget som en folkeavstemning om regjeringen.

Valg mellom to retninger

I forkant av valget var det knyttet stor spenning til hvem som skulle vinne, også utenfor Polens landegrenser.

De to kandidatene, Rafal Trzaskowski og Karol Nawrocki, representerer hver sin retning for Polen – et land som har fått stadig større betydning for Europa de siste årene etter Russlands invasjon av nabolandet, Ukraina. Polen er en av Europas største militærmakter, deler grense med russiske Kaliningrad og har en av de raskest voksende økonomiene i EU.

Valget mellom Trzaskowski og Nawrocki representerte et valg mellom mer nærhet og samarbeid med EU, eller en mer nasjonalistisk, konservativ og separatistisk retning.

Målinger før valget viste nærmest dødt løp mellom de to kandidatene. I første valgomgang den 18. mai sikret Trzaskowski seg en seier over Nawrocki, med 31,4 mot 29,5 prosent.

Les også: Natos «svake punkt»: – Kan bli en håpløs kamp (+)

Hvem er Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki. (Kacper Pempel/Reuters)

Karol Nawrocki er historiker, forfatter og tidligere amatørbokser.

42-åringen har aldri tidligere hatt et politisk verv, og er dermed et nytt ansikt i polsk politikk. Han ble kjent i Polen i 2017, da han ble utnevnt til direktør for Museet for andre verdenskrig i Gdańsk. I dag er han leder av Polens institutt for nasjonalt minnearbeid.

Under presidentvalget stilte han som uavhengig kandidat, men er støttet av partiet Lov og rettferdighet (PiS). PiS er kjent for sin nasjonalistiske og konservative politikk, for eksempel i form av motstand mot abort og skeives rettigheter.

Nawrocki ønsker også å gi mer penger til forsvaret, innføre skattekutt og knytte et sterkere bånd til USA fremfor EU. Dette gjorde Karol Nawrocki til en åpenbar favoritt i Trump-administrasjonen, som ga klar beskjed om at han hadde den amerikanske regjeringens støtte i presidentkampen.

Les også: Massivt ukrainsk angrep: – Et helt strålende resultat

Hvem er Rafal Trzaskowski?

Poland Poltics Rafal Trzaskowski. (Czarek Sokolowski/AP)

Rafal Trzaskowski er i dag borgermester i Polens hovedstad, Warszawa.

53-åringen representerer Platforma Obywatelska (PO), også kjent som Borgerplattformen, et kristendemokratisk og liberal-konservativt parti med klare pro-europeiske holdninger. Donald Tusk, polens statsminister, er partileder.

Trzaskowski er utdannet statsviter.

Den rutinerte politikeren var medlem av Europaparlamentet fra 2009 til 2013, minister for administrasjon og digitalisering fra 2013 til 2014 og statssekretær i utenriksdepartementet fra 2014 til 2015. I 2020 tapte han det polske presidentvalget til avgående president Andrzej Duda.

Trzaskowski er en klar tilhenger av EU og er kjent for sitt sterke engasjement for borgerrettigheter, bærekraftig miljø og sosial inkludering.

Hans støtte til sivile partnerskap for par av samme kjønn, motstand mot Polens strenge abortlover og gjeninnføring av statlig støtte til prøverørsbefruktning har gjort ham særlig populær blant unge, venstreorienterte velgere.

Kommentar: Dette er ingen krig (+)

Les også: Morten taper 50.000 i året på å pleie sønnen sin