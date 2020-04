Statsminister Erna Solberg (H) presenterte det som en gledelig nyhet tirsdag da hun fortalte at regjeringen bestiller 1.000 nødrespiratorer som de norske bedriftene Laerdal Medical og Servi har utviklet sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

I en uttalelse på Sykepleierforbundets nettsider tirsdag skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen at det er åpenbart at statsminister og regjering ikke har forstått at hovedutfordringen i intensivkapasiteten på norske sykehus er mangel på menneskelige ressurser, ikke respiratorer.

– Det er ikke mulig å bemanne ekstra 1.000 respiratorer med det antall intensivsykepleiere (og nå også anestesisykepleiere) og leger som skal til, skriver hun i uttalelsen.

– Vi har i alle fall ikke vært med i de vurderingene, sier Sverresdatter Larsen til VG.

Uegnet

I en epost til NTB tirsdag kveld sier helseminister Bent Høie (H) at han er enig med Sykepleierforbundet i at fagfolk og kompetanse er viktigst, og at det er igangsatt rekruttering og opplæring.

– Vi bevilger nå blant annet 40 millioner kroner til avansert simuleringsutstyr for å lære opp helsepersonell i intensivbehandling. Dette vil styrke helsevesenets evne til å trene opp helsepersonell til å håndtere kritisk syke pasienter med behov for intensivbehandling. Men disse trenger også utstyr. Denne nødrespiratoren vil komme i tillegg til de ordinære respiratorene og kan brukes til pustehjelp og frigi de mer avanserte respiratorene til de pasientene som trenger det, sier Høie.

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) og Norsk anestesiologisk forening (NAF) skriver imidlertid i en melding til NTB at de anser de nye nødrespiratorene som uegnet.

– NSFLIS og NAF anser dessverre produktet som presenteres her som inadekvat som behandlingstilbud til intensivpasienter generelt og til COVID-19-pasienter med akutt lungesviktsyndrom (ARDS) spesielt, slår de fast.

Skal øke kapasiteten

På en pressekonferanse tirsdag kunngjorde statsministeren at de norskproduserte nødrespiratorene skal øke kapasiteten på norske sykehus. Målet er at de skal være på plass 1. juni.

Ifølge regjeringen har produktet blitt vurdert av eksperter ved universitetssykehusene i Oslo og Stavanger.

Men verken forbundslederen i Sykepleierforbundet eller leder Paula M. E. Lykke i Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) er imponert over respiratorene.

– Produktet som ble presentert på Regjeringens pressekonferanse vil ikke kunne erstatte funksjonaliteten til en intensivrespirator og vil innebære en forringelse av både kvalitet og pasientsikkerhet i våre intensivenheter, skriver Lykke til NTB.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) henviser til fagpersoner når det gjelder det tekniske og vil ikke kommentere kvaliteten tirsdag kveld.

Ikke imponert

Sverresdatter Larsen forteller at hun har fått sjokkerte meldinger både fra spesialsykepleiere og leger etter at nyheten om regjeringens bestilling ble kjent tirsdag ettermiddag.

– Dette er ganske langt fra det som kan kalles en respirator. Dette er en maskin som trykker på en Lærdalsbag, skriver hun.

Videre peker hun på at intensivbehandling av covid-19-syke pasienter kan være særlig utfordrende fordi de kan utvikle betennelsesutløst lungesvikt, og at ventilering av disse pasientene krever kunnskap og nitid oppfølging.

Puslespill

Det er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og bedriftene Servi og Lærdal Medical som samarbeider for å produsere nødrespiratorer i Norge. VG har vært i kontakt Lærdal Medical, som ikke ønsker å kommentere saken overfor avisen.

Ingeniør Eivind Gransæther, som hadde ideen til respiratorløsningen, sier til Dagbladet at han ikke tror at en respirator vil løse hele problemet. Han mener imidlertid at det er en del av løsningen.

– Jeg stilte med en idé basert på min forståelse. Den er basert på diskusjon med flere anestesileger underveis. Men jeg er ikke lege. Jeg støtter meg på andres kompetanse, og på FFI når det gjelder teknologiutviklingen, sier Gransæther og fortsetter:

– Det ville vært naivt å tro at en respirator løser hele problemet. Det er en sammensatt behandling, som krever mye av helsepersonell. Men det kan være en del av puslespillet. Men starter man ikke på puslespillet, blir man aldri ferdig.

