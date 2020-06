– Fredag kveld ble en vekter angrepet, og badegjester stormet på bussen som på et tidspunkt hadde mer enn 70 personer om bord, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Det endte med at politiet ble tilkalt. Reitan understreker at passasjerene selv er ansvarlige for å overholde myndighetenes smittevernanbefalinger.

– Ruter har ansvar for at det samlede kollektivtilbudet er forsvarlig, men kontrollerer ikke og kan ikke ta ansvar for overskridelser på enkelte avganger, sier Reitan.