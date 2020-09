– Trist og uverdig.

Slik reagerer Utøya-overlevende og leder for Ullensaker Arbeiderparti Elin L'Estrange, etter at Ringerike tingrett i dag stoppet arbeidet med minnesmerke etter ofrene for terrorangrepet på Utøya 22. juli.

– Staten og Arbeidernes Ungdomsfylking pålegges å stanse arbeidet med oppføring av minnestedet etter Utøyatragedien med all infrastruktur og alle fasiliteter som gjelder minnestedet, skriver Ringerike tingrett i sin kjennelse.

Les også: Prislapp på utsettelse av Utøya-minnested i ett år: 72 millioner kroner

Staten og AUF pålegges også å betale saksøkernes omkostninger med over 1 million kroner.

Elin L'Estrange, tidligere AUF-medlem og nå leder av Ullernsaker Arbeiderparti, reagerer på at minnesmerket på Utøya nå er stoppet. Foto: Johannes Kiese

10-årsmarkering

Maria L’Estrange overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli.

Hun reagerte umiddelbart på Twitter da kjennelsen fra Tingretten ble klar.

77 bronsesøyler til minne om 77 mennesker som ikke fikk leve videre. Det er saken handler om.



Nå er de utsatt. Igjen. Akkurat lenge nok til at minnesmerket ikke vil stå klart til 10-årsmarkeringen for terrorangrepene 22. juli.



Det er bare trist. Trist og uverdig. — Elin L'Estrange (@elinlestrange) September 25, 2020

L'Estrange er leder for Ullensaker Arbeiderparti, men understreker at hun ikke uttaler seg på vegne av lokallaget. L’Estrange frykter nå at minnesmerket ikke kan bli klart til tiårsmarkeringen for terrorangrepet på Utøya neste år.

– Jeg synes det er trist at denne prosessen har trukket ut så lenge i tid. Nå nærmer det seg fristen for å få klart minnesmerket til tiårsmarkeringen. Det er viktig for meg, og for mange andre, at minnesmerket står klart på 10-årsdagen, sier L'Estrange til Dagsavisen.

– Det er forferdelig trist om konsekvensen av dette blir at minnesmerket ikke blir ferdig til den dagen. Dette handler om 77 mennesker som ikke her her lenger. Det er viktig for for oss alle at Norge får et nasjonalt minnesmerke for 22. juli, understreker L'Estrange.

Stoppes midlertidig

Arbeidene med å bygge det nasjonale minnestedet for 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune startet 3. august.

16 naboer og andre som bor i nærheten av Utøyakaia gikk til søksmål mot staten og AUF for å få anleggsarbeidet skal stoppes midlertidig – at det gis en såkalt midlertidig forføyning. Rettssaken gikk i Ringerike tingrett i forrige uke.

Naboene har også gått til søksmål for å stoppe hele minnestedet. Denne kommer opp for retten 30. november.

Les også: Rettsak om nasjonalt minnested: – Vi vil ikke sitte og se på 77 «gravstøtter» hver dag (Dagsavisen+)

AUF vil anke

AUF sier at de er skuffet etter at Ringerike tingrett beordret stans i byggingen av 22. juli-minnestedet på Utøyakaia. De vil anke dommen.

– Vi er skuffet over rettens avgjørelse om at byggingen av selve minnestedet må stanses midlertidig. Rettssaken som skal ta endelig stilling til minnestedet begynner først i november. Vi jobber fortsatt ut fra at det nasjonale minnestedet skal stå ferdig ved tiårsmarkeringen 22. juli neste år, sier AUFs generalsekretær Sindre Lysø.

– Vi kommer til å anke avgjørelsen om midlertidig forføyning til lagmannsretten. Det er viktig å understreke at denne midlertidige saken ikke legger begrensning på bygging av vei og kaianlegg, så dette forventer vi at bygges i henhold til planen, sier Lysø.

Naboene: – En klar seier

– Dette er en kjempeklar seier. Når man leser premissene i kjennelsen, er det tydelig at retten er kritisk til forarbeidet som er gjort av Statsbygg og Hole kommune, sier naboenes advokat Ole Hauge Bendiksen til NTB.

Etter at kjennelsen kom, har han vært i kontakt med flere av naboene som var med på søksmålet.

– De har uttrykt en stor lettelse over at arbeidene nå stanses, sier Bendiksen.

– Denne avgjørelsen har en betydelig egenverdi, og den berører også grunntonen i saken. Det har også en viktig symbolverdi i kampen videre for å få stoppet dette minnestedet, sier han.

Les også: Staten om Utøyakaia: – Det bør være mulig å venne seg til å ha et nasjonalt minnested som nabo