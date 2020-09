Regjeringen strammet i starten av august inn koronatiltakene og innførte blant annet skjenkestopp ved midnatt for landets serveringssteder.

Denne skjenkestoppen avvikles nå, varslet statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse onsdag. Lettelsene gjelder fra 12. oktober, men Solberg understreker at kommunene kan innføre tiltak som en lokal skjenkestopp selv.

– Vi er nå i en annen situasjon enn da vi stengte ned i mars. Kommunene har rustet opp beredskapen, og vi har mer kunnskap om koronapandemien. Det gjør at vi kan målrette tiltakene bedre slik at belastningen for den enkelte og for samfunnet blir minst mulig. Vi kan derfor åpne opp for enkelte lettelser nasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

600 kan samles

Regjeringen åpner også for at inntil 600 personer kan være samlet på utendørsarrangementer, fordelt på grupper med inntil 200 personer i hver.

Det får blant annet konsekvenser for idretten, og på fotballkamper kan det dermed være opp til 600 tilskuere i tiden framover.

Det blir også tilstrekkelig med ett ledig sete mellom publikummere på samme seterad.

– Dette er ikke et frislipp, men en ny fase i vår strategi for å beholde kontrollen, understreket statsministeren.

Ingen reiseforbud

Solberg understreket også at det ikke er aktuelt å innføre lokale reiseforbud innad i landet. Det har vært spekulert i om regjeringen ville åpne for at byer og regioner kunne rødlistes.

– Det vil ikke være lurt. Det er blant annet litt tilfeldig hvor smitten dukker opp, og vi ser at smittede personer uten symptomer kan komme reisende uten at noen vet om det, sa statsministeren.

Solberg la til at hun synes for eksempel studenter må få reise hjem til mor til jul.

Ga lettelser til idretten

Idretten blir også delvis gjenåpnet etter et år der all aktivitet til dels har vært stoppet.

Fra 12. oktober kan voksne i breddeidretten igjen drive kontakttrening uten krav til avstand på en meter. Nyheten kom imidlertid for seint til å redde breddefotballsesongen, som ble avlyst tidligere i september.

Regjeringen åpner også for at deltakere i verdenscupen i skiidretter og håndball-EM kan slippe unna karantene.

Norge arrangerer EM i håndball sammen med Danmark i desember. Kampene i Norge skal spilles i Trondheim, uten publikum.

Regjeringen vil vurdere en ny fase med lettelser for idretten i november.

– Vi håper gjenåpningen av fase 1 kan bli en katalysator for at de resterende utøverne kan komme i gang raskest mulig, både med trening og konkurranser, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Dette er endringene i regjeringens nasjonale koronatiltak fra 12. oktober.

* En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne over 20 år.

* Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves fra natt til 13. oktober.

* Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer. Det må være minst to meters avstand mellom hver gruppe.

* Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter. (NTB)

