Av Alexander Vestrum og Anders R. Christensen

– Det har gått et ras mens søket har pågått, ikke langt unna der mannskapene har holdt på å søke inne i rasgropen i det som er omtalt som det røde området, sier politiets innsatsleder Roy Alkvist like før klokken 12 tirsdag.

Alle mannskaper fra brann, politi og helse er i sikkerhet og er trukket ut av området. Ingen er skadd.

– Som jeg har sagt tidligere, er dette veldig risikofylt, og nå så vi at det er forbundet med fare å jobbe der, sier Alkvist.

30 meters bredde

På en ny orientering i 13-tiden sier Alkvist at de avventer geotekniske undersøkelser før redningsmannskapene vil bli sendt inn igjen.

Innsatsleder Brigt Samdal i NVE sier at det nye skredet var en naturlig avskalling i skredkanten.

– Det er en avskalling på nærmere 30 meters bredde, 2 meter dybde og en høyde på 7–10 meter. Det er i tråd med det som er forventet i forbindelse med at skråningene stabiliseres, sier Samdal.

Han sier at det kan komme flere avskallinger i skredet.

– Helt udramatisk

Innsatsleder Kenneth Wangen i brannvesenet var selv i skredområdet da det nye skredet gikk. Han sier at det trolig gikk under et minutt fra alarmen gikk til alle redningsmannskapene var ute av området.

– Vi opplevde dette som et mindre ras som var helt udramatisk. Sånn sett ble det en grei gjennomgang av at rutinene våre virker, sier han.

Wangen sier at droner holder øye med skredområdet for å se etter bevegelser i skredet, og at pilotene kan utløse alarmer for å varsle. Det er også fysiske kontrollposter som observerer området. I tillegg ble sirenen på en brannbil satt på under skredet tirsdag.

Kom seg i sikkerhet

NTBs fotograf Terje Pedersen var også til stede da det nye skredet gikk.

– Alle løp og skrek og kom seg i sikkerhet, forteller han.

Få minutter før alarmen hørtes et drønn og bulder østover i dalen, ifølge fotografen. Det er imidlertid ikke bekreftet at dette hadde noe med det nye raset å gjøre.

Da politiets innsatsleder holdt en orientering for pressen, kom en rekke mannskaper tilbake til kommunens kulturhus, der arbeidet koordineres fra.

Fant hund i live

Tre personer er fortsatt savnet etter leirskredet onsdag 30. desember. Sju personer er funnet omkommet, og de er alle identifisert. Det er ikke gjort funn så langt tirsdag.

Mandag ble en hund funnet i live. Politiet sier at hunden gir nytt håp i letingen etter overlevende personer.

– Det var en gladmelding i går. Det ble funnet en hund. Det gir oss nytt håp om å finne flere overlevende, sa innsatsleder Roy Alkvist tirsdag morgen.

