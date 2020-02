Regjeringen har bedt Nye Veier om å foreslå strekninger de kan overta. Det har de nå gjort, og en av strekningene er E134. Forslaget ble lagt fram på en veikonferanse i Tysvær torsdag, melder NRK.

– Vi ser for oss at vi kan klare å få ned reisetiden til cirka fire timer, sier administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier AS.

En slik utbygging er foreløpig beregnet å koste mellom 120 og 150 milliarder kroner.

– Dagens vei er veldig ulykkesutsatt. Den nye veien vil ha midtrekkverk som er noe av det beste vi kan gjøre for å redusere antall møteulykker, sier Aanesland.

Prosessen med å bygge ut hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet har vært en langvarig prosess. I 2015 bestemte regjeringen å satse på E134 som ny hovedvei.

Bane Nor mener imidlertid at man får mer for pengene ved å bygge høyhastighetstog på samme strekning.