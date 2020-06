I dag brukes testen på elever fra 1. til 7. klassetrinn, og ingen barn testes for dysleksi i barnehagen. Nå skal den digitale dysleksitesten Literate prøves ut på et stort antall barn som går siste året i barnehagen, skriver Aftenposten.

Det er professor i spesialpedagogikk Trude Nergård Nilssen ved Universitetet i Tromsø som har laget testen.

– Literate kan avdekke dysleksi og risiko for å utvikle dysleksi hos barn. Den finner markører. Markører er tegn på at barn har risiko for å få problemer med lesing og skriving senere. De barna vi finner markører hos, er ofte de som senere strever med lesing og skriving. Derfor bør barn testes allerede i overgangen fra barnehagen til skolen, sier Nilssen

Mellom 5 og 10 prosent av befolkningen har lese- og skrivevansker på grunn av dysleksi, ifølge forskning.no, som har omtalt testen tidligere.

Nilssen sier det kan være vanskelig å oppdage hvilke barn som bør få hjelp tidlig.

– Det en vanskelig fordi man ikke kan høre det i dagligtalen. Det blir tilfeldig hvilke barn som fanges opp. Det kan ser ut som barnet ikke har vansker. Derfor er poenget å måle dette, sier hun.