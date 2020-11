Eiendomsselskapet Castellum skriver i en pressemelding at de byr 170,86 kroner per aksje i Entra. Det er 5,86 kroner mer enn det svenske eiendomsselskapet Sämhallsbyggnadsbolaget i Norden (SSB) bød tirsdag denne uken.

Budet er en kombinasjon av kontanter og nyutstedte aksjer i Castellum der aksjeeierne kan få 13 aksjer i Castellum for hver 20. aksje de eier i Entra. I tillegg tilbys de 25,68 kroner per aksje. Totalt består budet av 109 millioner Castellum-aksjer og 4,3 milliarder kroner i kontanter.

Får 2,5 milliarder for Entra-aksjene

Entra skriver i en børsmelding torsdag morgen at Næringsdepartementet har solgt 15 millioner aksjer i selskapet til Castellum, tilsvarende 8,2 prosent av aksjene i selskapet.

Næringsdepartementet, som var nest største aksjeeier i Entra, bekrefter i en pressemelding at de har solgt seg helt ut av selskapet.

– Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke er en langsiktig eier av Entra. Aksjen har hatt en god verdiutvikling siden børsnoteringen i 2014, og jeg er veldig fornøyd med salget, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.

Prisen per aksje er 169 kroner, og staten mottar 2,5 milliarder kroner for aksjene. Det er i tillegg avtalt en justeringsmekanisme som sikrer at staten mottar samme pris som øvrige Entra-aksjonærer dersom Castellum fremsetter et pliktig bud på alle aksjene i Entra, noe som kan gi et tilleggsvederlag for statens aksjer.

Folketrygdfondet er nå største aksjeeier i Entra.

Sa at samtaler var avsluttet

Etter spekulasjoner i markedet bekreftet Castellum onsdag morgen at de har vært i diskusjoner med Entra om et oppkjøp. De sa imidlertid da at samtalene ikke hadde ført fram og at samtalene var avsluttet.

Styret i Entra sier i en pressemelding torsdag morgen at de vil vurdere budet fra Castellum. De ber samtidig aksjeeierne om å vente med å gjøre noe med aksjene sine.

Styret i Entra sa tidligere denne uken at de setter pris på den strategiske interessen i Entra, men ga uttrykk for at de ikke er avhengige av å bli kjøpt opp.

– Styret tror at Entra har en lys framtid som et uavhengig selskap, het det i en pressemelding fra selskapet.

