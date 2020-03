Mindretallet blokkerer regjeringens kriseforskrifter

Oppdatert med Rødt og MDG

Fredag fikk Stortinget oversendt et første sett med nye forskrifter fra regjeringen under koronaloven, som gir regjeringen vide fullmakter til å iverksette krisetiltak.

Alle slike kriseforskrifter kan blokkeres av et mindretall på en tredel av de folkevalgte på Stortinget, og den muligheten har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG nå bestemt seg for å benytte seg av.

De fem partiene blokkerer et sett med forskriftsendringer på utdanningsfeltet som de mener ikke er godt nok begrunnet.

– Vi gir grønt lys for noen av forskriftsendringene, men setter foten ned når det gjelder endringene innen utdanning. Her ber regjeringen om for vide fullmakter, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Han mener forskriftsendringene ville skapt unødvendig usikkerhet for skoler og universiteter.

– Koronaloven krever at de forskriftene som gis, er presise og godt begrunnede. Det er ikke tilfellet for forslagene på utdanningsområdet. Det foreslås altfor vide hjemler, istemmer Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Stortinget tar kontroll og sier nei. Forslagene vi stopper, går altfor langt, sier SV-leder Audun Lysbakken