En ny meningsmåling viser at et stort flertall mener at storfylker som Viken og Troms og Finnmark bør få oppløse seg selv. – Her er en måling vi blir glad av, om en politikk til å bli trist av, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix