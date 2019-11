Mann i 80-årene dømt for voldtekt av sin eldre søster

De to var i mai 2018 på vei tilbake til Bærum etter å ha deltatt i en familiesammenkomst. De overnattet på mannens hytte på fjellet, der han ifølge dommen voldtok søsteren, skriver Budstikka.

Asker og Bærum tingrett er ikke i tvil om at hendelsen fant sted.

– Fornærmede fremstår som svært troverdig, og det fremstår som helt usannsynlig at hun skulle ha funnet på at broren hadde voldtatt henne, skriver tingretten i dommen.

Mannen nektet straffskyld, men innrømmer kontakt. Han har vist til at en hjerneskade han fikk i 2017 kan ha hatt betydning for det som skjedde. En bestemmelse i straffeloven åpner for nedsatt straff hvis gjerningspersonen er lettere psykisk utviklingshemmet.

Retten la i formildende retning noe vekt på hjerneskaden og på mannens alder. Aktor la ned påstand om fire år og seks måneders fengsel, men retten landet på tre år og tre måneders fengsel og 160.000 kroner i erstatning.