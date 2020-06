Magdi om demonstrasjonene: – En vanskelig avveining

Av Marius Helge Larsen

– Debatten er interessant. Begge deler handler om menneskeliv, både smittevern og folk som opplever strukturell rasisme. Det kommer kanskje ikke helt fram i debatten, sier rapper Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe til NTB.

I disse dager er han aktuell som et av medlemmene i regjeringens ytringsfrihetskommisjon, som tirsdag hadde sitt første møte. Diskusjonen om Floyd-demonstrasjonene toucher inn på noe av det kommisjonen skal diskutere: hvor høyt skal ytringsfriheten vektlegges? Og i hvilken grad trumfer den andre hensyn?

– Det var en vanskelig avveining. Jeg ringte og spurte pappa om hva han tenkte, selv om jeg allerede hadde bestemt meg for å dra. Han er både veldig risikoperson og førstegenerasjons innvandrer. Da var han selv på vei ned til demonstrasjonen og var ikke i tvil. Jeg sa til ham: bli hjemme du, så representerer jeg oss sammen med hele familien, forteller Ytreeide Abdelmaguid, som understreker at familien tok forholdsregler for å begrense smittefaren.

Sammen med 15.000 andre samlet de seg foran Stortinget fredag for å markere avstand mot rasisme og politivolden mot George Floyd i USA.

– Handler om mye mer

I ettertid har det kommet kritikk mot ansamlingene av tusenvis av mennesker både i Oslo og i andre norske byer. Frps Jon Engen-Helgheim har blant annet krevd at alle som deltok, må settes i karantene for å hindre koronasmitte, og beskyldt dem for å gi blaffen i smittevernreglene.

For Ytreeide Abdelmaguid var det imidlertid viktig å være til stede.

– Pappa er journalist og har ikke kunnet reise til Egypt på veldig mange år. Jeg har vokst opp med hva mangel på ytringsfrihet faktisk betyr i praksis. For første gang har man denne typen demonstrasjoner i hele den vestlige verden. Det kommer på et ugunstig tidspunkt med tanke på pandemi, men det føles litt feil å si det også. Det er ikke så svart/hvitt som folk kanskje skal ha det til, sier artisten.

Han forstår veldig godt folk som holdt seg unna, enten av frykt for å bli smittet selv eller å bidra til økende smittetall.

– For å forstå hvorfor vi demonstrerer, må man først åpne øynene og skjønne at dette også handler om menneskeliv. Ikke ett, det er symbolet. Floyd er symbolet. Dette handler om veldig mye mer og er mye, mye større, sier han.

Raja avsto

Kulturminister Abid Raja (V) tok tirsdag imot Magdi og de andre medlemmene i ytringsfrihetskommisjonen. Selv hadde Raja lyst til å dra på demonstrasjonen, men valgte å droppe det av smittevernshensyn. Samtidig forstår han de som dro.

– Jeg tror vi skal ha respekt for at folk føler at retten til å demonstrere og ytre seg står over smittevernshensynene, sier han.

Raja, som er advokat, understreker at retten til å demonstrere er nedfelt i Grunnloven og at det derfor er vanskelig å forby demonstrasjonene.

– Samtidig mener jeg at vi må ta hensyn til hverandre i den smittesituasjonen vi lever i. Derfor valgte jeg å avstå fra å demonstrere. Det vet jeg mange andre også gjorde. Og jeg håper virkelig at demonstrasjonene ikke kommer til å bidra til en smittteoppblomstring, sier kulturministeren.

– Viktig

De neste månedene skal Ytreeide Abdelmaguid og de 17 andre medlemmene i ytringsfrihetskommisjonen kartlegge forholdene for ytringsfrihet i Norge og foreslå tiltak for å bedre dem. Rapperen mener oppgaven er viktig.

– Jeg har levd av ytringsfriheten i 20 år og elsker det. Det å ikke være redd, og ikke måtte tenke gjennom hva man skriver når man lager musikk. Vi er heldige der. Så det er verdt å kjempe for, sier han.