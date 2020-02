Jonas Gahr Støre uttalte til NTB onsdag at Ap vil legge mer vekt på miljø og artsmangfold i tilknytning til iskanten, og signaliserer med det at partiet trolig ikke vil gå inn for å flytte grensen for iskantsonen nordover i takt med at isen smelter.

Spørsmålet nå er om Ap ønsker å la den forbli der den er nå i den gjeldende forvaltningsplanen for Barentshavet, eller om den skal flyttes lenger sør.

Flere av forbundslederne i LO kommer nå med sine advarsler til partiet.

Dynamisk iskant

Blant dem er Frode Alfheim, leder i LO-forbundet Industri og Energi.

Han mener at iskanten må vurderes som «dynamisk». Det betyr at det ikke settes en politisk bestemt, statisk grense for hvor langt nord oljebransjen kan lete etter olje.

Frode Alfheim, leder i LO-forbundet Industri Energi, tar til orde for en såkalt «dynamisk» iskant. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix

– Vi må forholde oss til iskanten der den faktisk er. Dette gjør bransjen i dag. Det skal være avstand mellom iskanten og oljebransjens aktivitet, sier Alfheim og legger til:

– Og selv om iskanten trekker lenger nordover, betyr ikke det at det er fritt fram for oljebransjen å lete etter olje og gass lenger nord. Vi har fortsatt de samme prosedyrene for tildeling av lisenser med fastlagte kriterier.

For status quo

Bakgrunnen for at det nå pågår en debatt om hvor langt nord det skal være mulig å lete etter olje, er at regjeringen i vår skal legge fram en oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet.

I den gjeldende forvaltningsplanen er iskanten definert som områder der det i gjennomsnitt er is 30 prosent av dagene i april, basert på målinger gjort fra 1967 til 1989. Men isen har trukket seg lenger nord siden den gang. Hvis en skal basere seg på den nyeste tidsserien, som går fra 1988 til 2017, vil grensen for oljeleting settes lenger nord.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener det ikke er grunnlag for å rokke ved det som i dag er definisjonen av iskanten.

– Vi ser i dag ingen grunn til at disse grensene skal endres hverken nordover eller sørover, sier Eggum til Dagsavisen og legger til:

– Denne debatten er for viktig til at vi kan la følelser og antagelser tegne teoretiske iskantgrenser.

– Bransjen har sviktet

Blant Arbeiderpartiets fylkesledere er de fleste positive til signalene fra Støre. Fylkeslederen i Agder Ap, Cecilie Knibe Kroglund, går noe lenger. Hun ønsker å flytte iskanten sørover.

– Jeg har selv lagt inn et forslag i eget lokallag som skal behandles 30. januar, og det er et forslag om å flytte iskanten sørover, i tråd med faglige råd, sier Kroglund.

Cecilie Knibe Kroglund, leder i Agder Arbeiderparti, vil flytte iskanten sørover. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

I motsatt ende av landet, i Finnmark Ap, er det ikke tatt noen avgjørelser enda. Men fylkesleder Kristina Hansen legger ikke skjul på at argumentet om at en iskant lenger nord vil gi flere arbeidsplasser i landsdelen, er betydelig svekket.

– Oljebransjen har ikke akkurat lagt inn gode odds for seg selv når de velger å ikke ilandføre Johan Castberg. Det er en gavepakke til oljemotstanderne, sier Hansen.

Hun er tidligere ordfører i Nordkapp, kommunen som i 2013 ble lovet at oljen skulle ilandføres der av Equinor. Det skulle bidra til flere arbeidsplasser og ha positive ringvirkninger på næringslivet.

Rett før jul ble det klart at Equinor ikke kommer til å sende oljen fra Johan Castberg-feltet i land i Nordkapp likevel. Det er denne beslutningen Hansen mener er en «gavepakke til oljemotstanderne».

– Det skulle være Nord-Norge og Finnmark sin tur. Alle snakket om alle mulighetene i Barentshavet for oss, men her svikter bransjen. Det blir lagt merke til, sier fylkeslederen.

Arbeiderpartiets fylkesordfører i Finnmark, Kristina Hansen. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Hun mener det kan avgjøre spørsmålet om iskanten for Finnmark Ap.

– I denne type spørsmål er det alltid noe tro og tvil som spiller inn, og når det gjelder mulighetene aktivitet i Barentshavet skal føre med seg, er bransjens troverdighet betydelig svekket. Det betyr at hele argumentet om arbeidsplasser er betydelig svekket, sier Hansen.

– Kommer ikke på tale

Flere fylkesledere oppgir at de ikke har gjort egne vedtak om iskanten, blant dem Østfold. Fylkesleder Stein Erik Lauvås deler imidertid gjerne sine egne synspunkter.

– Rent personlig tenker jeg foreløpig at grensen kan være der den er i dag, og at vi ikke flytter den hverken sør eller nord.

Å flytte iskanten nordover eller å gjøre den «dynamisk», slik LO-forbundet Industri Enegi etterlyser, er helt utelukket for Oslo Ap, sier fylkesleder Frode Jacobsen.

Det er uaktuelt for Oslo Arbeiderparti å gå med på å flytte iskanten nordover, sier leder Frode Jacobsen. Foto: Arne Ove Bergo

– Det kommer i hvert fall ikke på tale.

Jacobsen viser til at hans fylkeslag var blant de første i Ap som sa ja til vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Vi må uansett la noe av oljen ligge, og da er det ikke naturlig å åpne for å borre enda lenger nord.

