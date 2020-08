Lise trodde det verste var over da hun fikk komme tilbake i Color Line-jobben. Så kom beskjeden

Av Tri Nguyen Dinh, FriFagbevegelse

19. mars ble Lise Christie permittert fra sin stilling i Color Line da viruspandemien stanset driften for flere passasjerskip.

Fem måneder senere, 4. august, var hun endelig tilbake. Nå varsler Color Line nye permitteringer.

– Det er jo uendelig trist. Jeg vil jo jobbe, sier Lise Christie som jobber på danskefergen Superspeed 2 som går mellom Larvik og Hirtshals.

Hun har jobbet i Color Line siden 2009, med fast ansettelse siden 2013. Med «bare» sju års ansiennitet står hun i fare for å bli permittert igjen.

– Jeg har ikke så lang ansiennitet i forhold til de andre, så jeg er utsatt. Det er veldig rart og vemodig når man endelig har kommet tilbake etter den lange permisjonen. Jeg har savnet kollegaene mine og jobben. Det har vært veldig fint å se dem igjen og få yte service til passasjerer, sier Christie.

Forståelse fra de ansatte

Stian Dønnestad Svendsen var også blant de permitterte i mars. Han har vært tilbake i jobb siden 30. juni.

– Permitteringsvarselet er trist, men som forventet. Sommeren er over og det er ikke behov for like mange ansatte på alle skip. Jeg skjønner at konsernet må gjøre sitt for å komme seg igjennom denne tiden uten å måtte si opp folk. Vi får bare være glad det er permitteringer og ikke oppsigelser, sier Dønnestad Svendsen.

Redusert volum

I et brev til sine ansatte skriver Color Line at reiserådene fra myndighetene medfører redusert passasjervolum og dermed redusert bemanning på de fire utenriksfergene Superspeed 1 og 2 og Color Magic og Color Fantasy mellom Norge, Danmark og Tyskland.

– Som en følge av de nye reiserådene så tilpasser vi bemanningen etter antall gjester. Det er selvfølgelig veldig leit for de berørte, men vi må justere kostnader i forhold til inntekter for å trygge flest mulig arbeidsplasser for fremtiden, sier Einar Monstad, konserndirektør for HR i rederiet.

100 ansatte

På de fire skipene med redusert volum er det snakk om å permittere ytterligere 50 stillinger som berører cirka 100 ansatte. Fra før har Color Line rundt 300 permitterte sjøfolk som følge av virussituasjonen.

I mars måtte Color Line stoppe alle sine seilinger til Danmark, Tyskland og Sverige på grunn av virusspredning. Da ble over 2000 ansatte permittert. Etter en myk gjenåpning har flere av disse kommet gradvis tilbake i jobb. Lise Christie var blant de siste som kom tilbake.

Kortvarig glede

– Hvis du synes jeg er i overkant energisk, glad og sprø er det fordi jeg har savnet kollegaer og folk så mye, sa Lise Christie da vi besøkte henne på jobb tidligere i sommer.

Nå kan denne gleden bli kortvarig. En ny permittering vil kunne vare lenge.

«Permitteringsvarighet kan på grunn av omstendighetene ikke fastslås» står det i permitteringsvarselet som er sendt ut.

– Vi forholder oss til gjeldene hovedavtale som er inngått mellom Norges Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Maskinistforbundet. Ansatte har fått to ukers varsel før permitteringen trer i kraft, opplyser Monstad. (FriFagbevegelse)

