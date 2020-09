Koronasmitten øker raskere i Norge enn i Sverige

Av 100.000 personer er det de siste sju dagene registrert 1,4 nye koronatilfeller sammenlignet med 1,1 i Sverige, skriver NRK. Det er første gang siden 1. april at det er registrert mer smitte per innbygger i Norge enn i Sverige.

Fra mandag til fredag forrige uke var det registrert 454 nye smittetilfeller i Norge. I samme tidsperiode ble det registrert 564 nye smittetilfeller i Sverige, ifølge NRKs oversikt.

Økt testing

Utbruddene i Bergen og i Østfold, i tillegg til økt testing, er blant årsakene, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Om man ser bort fra de to smitteutbruddene, så er tallene i Norge veldig lave og stabilt lave. Men det at vi fanger opp disse smittetilfellene i de utbruddene, er veldig viktig. Og selv om tallene blir litt høyere, så skal vi være glad for at vi fanger dem opp, sier Nakstad.

Sverige har fortsatt høyere sykdomsbelastning enn Norge, og tallet på døde og innlagte er også høyere.

92 siste døgn

Det er registrert 92 meldte smittetilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 157 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Ved midnatt ver registrert 11.388 koronasmittede personer her i landet, viser de foreløpige tallene.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

I alt 16 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, ifølge fredagens tall. Det var samme dag registrert til sammen 264 døde som følge av sykdommen.

