Wang Yi er torsdag på besøk i Norge for å ha samtaler med statsminister Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) som en del av en rundreise til flere europeiske land.

Rundt 100 demonstranter har torsdag ettermiddag møtt opp utenfor statsministerboligen i forbindelse med statsbesøket til Kinas utenriksminister. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I forbindelse med møtet arrangerer Amnesty og flere andre organisasjoner en markering for menneskerettigheter i Kina. Landet beskyldes for en lang rekke brudd på menneskerettighetene, blant annet i forbindelse med i forbindelse med at de skal holde mer enn en million uigurer i fengselslignende interneringsleirer.

Ifølge operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt har i overkant av 100 demonstranter samlet seg utenfor statsministerboligen under markeringen.

– Det går rolig for seg. De står på anvist plass og følger politiets instrukser, sier Pedersen.

Venstre-leder Trine Skei Grande og SVs stortingsrepresentant Petter Eide er blant dem som holder en appell under markeringen.

– Jeg har snakket med utenriksministeren og forsikret meg om at de regionale utfordringene og menneskerettighetene står på listen over temaer hun vil ta opp i møtet, sier Trine Skei Grande til VG.

Statsminister Erna Solberg (midten) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide tok imot Kinas utenriksminister Wang Yi i regjeringens representasjonsbolig torsdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix