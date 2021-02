– Her er det et kappløp mellom vaksineringen og det nye viruset, sier Guldvog til NTB.

Han forteller at han nå ser med bekymring på situasjonen i Oslo, der smitten har vært sterkt økende den siste tida. Fredag ble det registrert 245 nye smittede i hovedstaden, det høyeste tallet på én dag siden pandemien startet.

Byrådet har innkalt til en pressekonferanse søndag der det vil bli kunngjort nye innstramminger for å slå ned viruset.

Bakteppet er at den engelske virusvarianten nå er dominerende i Oslo-området. Ifølge ferske analyser fra FHI står den i dag trolig for 50–70 prosent av nye smittetilfeller i hovedstaden og over 50 prosent i Viken.

Den engelske mutasjonen er mer smittsom og vanskeligere å holde under kontroll.

– Det betyr at med samme tiltaksnivå som vi har vært vant til, er det vanskeligere å holde smitten nede, sier Guldvog.

– Jeg tror folk er veldig motivert for å åpne opp mer nå, men samtidig så er det veldig vanskelig å gjøre det med de nye virusvariantene. Så vi må nok stå løpet ut i minst to måneder hvor det vil være nødvendig med betydelige tiltak, advarer han.

