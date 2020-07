55 prosent svarer nei til at Norge var godt nok beredt på å håndtere en pandemi som korona, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.

33 prosent svarer ja, mens 12 prosent vet ikke.

Les også: I seks uker kunne ikke barna til Daniel Gascon gå ut av huset. Seks historier fra seks ulike land under koronakrisen (+)

Ifølge undersøkelsen er menn mer kritiske enn kvinner. 59 prosent av menn og 52 prosent av kvinner mener Norge var dårlig forberedt. Oslo-folk er mest kritiske – her mener to av tre (66 prosent) at Norge ikke var godt nok forberedt.

I april nedsatte regjeringen en uavhengig granskningskommisjon for å kartlegge myndighetenes håndtering av koronakrisen. Kommisjonen skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021. (NTB)

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen