– Sammenlignet med forrige uke indikerer resultatet fra våre modeller samlet en forverring av situasjonen og en økning i smitte, skriver FHI i en modelleringsrapport datert onsdag denne uken.

Det melder VG.

– Vi anslår en vekst i nye tilfeller i de neste tre uker, mens vi for en uke siden anslo at det ville ligge stabilt, påpeker FHI.

Om én uke anslår FHI en økning på 84 smittetilfeller om dagen, og 100 nye smittetilfeller om dagen om to uker.

Dersom anslagene slår til vil Norge om to uker ligge over 23 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene, som innebærer at Norge ville ha blitt farget rødt etter norske myndigheters krav til EØS- og Schengen-land. Nå ligger Norge på 10,3, ifølge VG.

