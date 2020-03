– Øvelsen går som planlagt. Det vil si det er ingen endringer på selve felttjenesteøvelsen. Men forsvarsstaben har besluttet at vi kansellerer «Distinguished visitors»-dagen, som egentlig finner sted 10. mars.

Det sier Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til Forsvarets forum.



– Dette gjør vi på grunn av viruset, legger Moen til.

Les også: FHI fraråder reiser til Nord-Italia

Nye reiserestriksjoner

Tirsdag gikk Forsvaret ut med informasjon om at de har innført nye reiserestriksjoner for sine ansatte, og at kun strengt nødvendige tjenestereiser skal gjennomføres.

Dette gjør de for å hindre smittespredning.

​– Det er viktig for Forsvaret å bidra til å holde spredningen til et minimum. Både som ansvarlig samfunnsaktør, og for å være i stand til å løse vårt samfunnsoppdrag gjennom å opprettholde operativ evne, sa pressetalsperson i Forsvaret, orlogskaptein Per-Thomas Bøe, til Forsvarets forum.

Utover dette, skal ikke vinterøvelsen bli påvirket av koronaviruset.

Les også: Beredskapssjefens korona-råd: «Keep calm and carry on»

Kom før viruset

Styrker fra fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland og Sverige deltar, i tillegg til styrker fra Norge. Til sammen 6000 utenlandske soldater skal delta i øvelsen.

I følge Forsvarets forum skal ikke reiserestriksjonene påvirke deltakerne, og det er uaktuelt å avlyse selve øvelsen. Dessuten har mange av nasjonene som skal delta allerede vært her i flere uker.

– De primære landene som ikke har ankommet, er Sverige og Finland, opplyser Moen til nettstedet.

Hæren har forøvrig en egen smittefaggruppe ved Huseby Leir, som følger med på koronaviruset.

Fire reise-føringer

Forsvaret har disse fire føringene som omhandler reisevirksomhet, i forbindelse med smittefaren:



1. Det skal ikke gjennomføres reiser til områder med vedvarende spredning som angitt av FHI.



2. Personell som reiser inn til Norge fra områder med vedvarende spredning skal gjennomføre en 14 dagers hjemmekarantene før de tillates inn på militære installasjoner. Dette omfatter både norsk og utenlandsk personell på privat- og tjenestereiser. Fastlege eller legevakt skal kontaktes på 116 117, og varsles om selvpålagt karantene. Undersøkelse og prøver for å kartlegge om man er bærer av viruset skal gjennomføres av helsepersonell.



3. Bare strengt nødvendige tjenestereiser skal gjennomføres, og det skal være lav terskel for å avlyse eller utsette tjenestereiser til utlandet. Også til områder som ikke har vedvarende spredning. Ved opphold på flyplass, bruk av kollektivtransport og lignende vil man kunne komme i kontakt med mennesker som har vært i område med vedvarende smitte.



4. Dersom man er i tvil om statusen til områder man har oppholdt seg i, skal man starte en 14 dagers hjemmekarantene. Karantenen revurderes basert på råd fra helsepersonell.