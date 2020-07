– Den varme luften holder seg i nord. Der blir det gode temperaturer, spesielt i Finnmark, hvor det kan bli opp mot 25 grader, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

Sør-Norge har vært preget av skiftende vær og lave temperaturer de siste ukene, og dette ser ikke ut til å ta slutt med det første. På Vestlandet og i Trøndelag blir det bygeaktivitet utover uken, og her vil det ikke bli mer enn rundt 10–12 grader, forklarer Moxnes.

I Nordland er det også ustabilt vær med lave temperaturer. Landsdelen har i sommer besøk av svært mange nordmenn på norgesferie, og de kan alle glede seg over at temperaturene ser ut til å stige mot slutten av uken.

Snø i høyden

østafjells ligger litt i le for vestaværet, men det blir ikke noe stabile værforhold der utover uken. På det varmeste vil det kunne bli opp mot 20 grader enkelte steder.

– Men det blir såpass kaldt i høyden at det vil komme snø over 1.200 meter. De som er på topptur i fjellet, vil kunne møte på snøbyger, sier Moxnes.

Bilister har imidlertid ingen grunn til uro, da snøen neppe kommer til å legge seg på veiene, ifølge Moxnes.

Les også: Fem tips som spriter opp norgesferien

Rekordvarm juni – kald juli

I forrige måned ble det satt en hel mengde varmerekorder, og årets første sommermåned ga antydninger om at årets koronapregede sommer kunne by på varme temperaturer.

– I juni var temperaturene langt høyere enn det som er normalt mange steder. Dette bidrar kanskje nå til at juli føles kaldere, sier Moxnes. Men han påpeker at temperaturene i Sør-Norge til nå faktisk har vært lavere enn det som er normalt for juli.

Også nedbørsmengdene i Sør-Norge har vært over det som er vanlig, og det har til tider vært veldig skiftende vær.

– I Norge er det jo litt sånn at man bør prøve å utnytte været når det er fint, for det varer jo ikke evig, understreker Moxnes.

Les også: Nå dør flere trær enn normalt

Varm helg i nord

På Vestlandet vil den kalde lufta vedvare til og med lørdag, mens det fra søndag av ser langt mer lovende ut for vestlendingene.

østafjells blir det ikke store endringer, og det skiftende været vil fortsette.

– I nord ser det ut som det blir ganske fint til helgen, med bra temperaturer i Troms og Nordland også. Det er generelt stigende tendenser i hele områder.

– I Finnmark holder temperaturene seg gjennom uka, de blir kanskje litt lavere onsdag og torsdag før det blir varmere mot helgen igjen, sier Moxnes.