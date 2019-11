Dagbladet får ikke pressestøtte

Medietilsynet har konkludert med at Dagbladet Pluss ikke oppfyller kravene til pressestøtte.

– Forskriften gir en rekke vilkår som må være oppfylt for å kvalifisere til produksjonstilskudd. Medietilsynets vurdering er at Dagbladet Pluss ikke oppfyller alle vilkårene og dermed får avslag på sin søknad, sier Medietilsynets direktør Mari Velsand i en pressemelding.

Tilsynets vurdering er at Dagbladet Pluss har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk og samfunnsmessig betydning til å fylle kravet om «løpende nyhetsoppdatering».

Overrasket

Konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media, som eier Dagbladet, sier til Dagens Næringsliv at han er overrasket.

– Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen for denne avgjørelsen og deretter avgjøre hvordan vi tar denne saken videre, skriver Sørsdahl i en epost til avisen.

Redaksjonssjef Jonas Pettersen i Dagbladet Pluss viser til at Dagbladet Pluss publiserer et stort antall artikler.

– Avslaget knyttes til en innholdsanalyse som er hentet inn fra Høgskolen i Volda. Dagbladet Pluss publiserer årlig flere tusen artikler og leverer nyheter og aktualitet til lesere hver eneste dag. Dagbladet Pluss har også publisert flere viktige avsløringer som har mottatt priser både nasjonalt og internasjonalt, senest nå under Dataskup, skriver han i en tekstmelding til Kampanje.

Klassekampen lettet

Siden potten for pressestøtte fordeles på en rekke forskjellige aktører, ville en tildeling til Dagbladet Pluss ha betydd at det ble mindre igjen til de andre.

Blant dem som i dag mottar direkte pressestøtte, og sånn sett ville blitt påvirket hvis Dagbladet Pluss kom inn under ordningen, er Klassekampen.

– Vi har ment at det er gode grunner til ikke å gi til dem pressestøtte, men jeg må se på konkrete begrunnelser for vedtaket før jeg kan uttale meg. Dersom det stemmer, så puster vi litt lettet ut, for det vil si at rammevilkårene for året vi går inn i, blir mer forutsigbare, sa ansvarlig redaktør Mari Skurdal i Klassekampen til Medier24 da de første ubekreftede meldingene kom om Medietilsynets konklusjon.

Ingen støtte til Nett.no

Også Nett.no var ny søker i år. Nettavisen dekker 23 kommuner i Nordfjord og på Sunnmøre og skriver i all hovedsak om næringsliv. Medietilsynet konkluderer med at heller ikke Nett.no kvalifiserer til pressestøtte.

– Analysene av publikasjonens innhold viser at avisen har for lav andel kommentar- og debattstoff, og med et innhold som nesten utelukkende består av næringslivsstoff har publikasjonen heller ikke tilstrekkelig tematisk bredde, sier Mari Velsand.

Både Dagbladet Pluss og Nett.no kan påklage Medietilsynets vedtak til Medieklagenemnda.