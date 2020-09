Av NTB – Dag Kjørholt

Hakekors og «rasist» skrevet på en bil, et teaterstykke, trusselbrev med pulver og bilbrann er bare noen av ingrediensene som inngår i tiltalepunktene mot Laila Anita Bertheussen (55), samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Hun er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem Wara. Tiltalen ble offentliggjort i januar og omfatter sju forhold. Bertheussen nekter straffskyld.

Hovedtyngden av de noe over 30 vitnene er tjenestepersoner i Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I løpet av de ti ukene som er satt av til saken, skal de forklare seg om etterforskningen, åstedsundersøkelsene og kontakten med Bertheussen. Selv skal hun forklare seg seks ganger om de forskjellige postene i tiltalen, før de øvrige vitnene føres.

Nesten 40 journalister, fotografer og tegnere har fått plass inne i sal 250. Det er gitt tillatelse til fotografering og filming av innledningsforedrag, sluttprosedyrer og domsavsigelse. NTB har fått ansvaret for bildene, mens NRK står for filmingen.

Wara vitner

Det er satt av én dag til den tidligere justisministerens forklaring 17. september. Han har tidligere forklart seg til politiet da hans samboer ble siktet.

– Vårt inntrykk er at Wara kommer til å forklare seg. Det er ingenting som tyder på at han ikke vil gjøre det, sier aktor, statsadvokat Frederik Ranke, til NTB.

Påtalemyndigheten vil samme dag spille av et intervju Wara ga dagen etter hærverket ved parets bolig 6. desember 2018.

– Der vil man høre at han kaller dette for et angrep på demokratiet, sier Ranke til TV 2.

Tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) skal vitne torsdag 24. september. Som med Wara, ble også ekteparet ifølge tiltalen utsatt for trusler som var egnet til å påvirke deres arbeid og begrense fri bevegelighet og tilgjengelighet.

Andre gjerningspersoner?

Statsadvokaten sier det vil bli spørsmål til etterforskerne i PST om hvordan man har gått fram og hva man har sjekket ut.

– Da vil man jo komme inn på at det har vært en bred etterforskning, også om det kan ha vært andre mulige gjerningspersoner. Ranke mener at etterforskningen har avdekket at det ikke finnes noen alternative gjerningspersoner.

Bertheussens forsvarere, John Christian Elden og Bernt Heiberg, har stevnet fem vitner, to journalister og tre privatpersoner, som skal forklare seg om enkelthendelser og observasjoner de har gjort.

– Vi fører to journalister som vitner, en fra NRK og en fra Dagbladet. Journalistene har, etter hva vi forstår, hatt kontakt med personer som påstår å være de reelle gjerningsmennene i saken. Vi har tenkt å be dem forklare seg nærmere om denne kontakten, skriver Heiberg i en SMS til Journalisten.

Befaring

Aktoratet vil blant annet føre en språkforsker som har vurdert språkbruken i tiltaltes henvendelser til mediene etter pågripelsen. I tillegg skal en skriftekspert forklare seg om trusselbrevene.

Elden har uttalt seg svært kritisk om bevisene som danner grunnlaget for tiltalen og mener de ikke holder til domfellelse.

– Det er påtalemyndigheten som skal forsøke å bevise en scenariohypotese den selv har satt opp, ikke vi som skal motbevise den, har han skrevet i en SMS til NTB.

Forsvaret har bedt om at det gjennomføres en befaring ved boligen til Wara og Bertheussen.

«Det anføres at slik befaring mest hensiktsmessig kan gjennomføres tidlig i forhandlingene slik at retten settes bedre i stand til å følge senere bevisførsel», heter det i et brev til retten ifølge NRK.

Teaterstykke

Fredag 23. oktober møter teaterregissør Pia Maria Roll Jessen i retten for å forklare seg om stykket «Ways of Seeing», som deretter blir avspilt i tingretten.

Oppsetningen hadde premiere på Black Box i Oslo 21. november 2018. Teateret skriver at de fire som står bak prosjektet, har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn».

I romjula samme år anmeldte Bertheussen teateret for å ha filmet samboerparets hus som en del av stykket. Handlingene i tiltalen ses i sammenheng med «Ways of Seeing». (NTB)

Fakta om straffeloven paragraf 115

* Paragraf 115 i straffeloven inngår i kapittel 17 om vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser.

* Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare», som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

* Dette omfatter kongen, regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett og riksretten eller medlemmer av disse institusjonene.

* Strafferammen er fengsel i inntil ti år.