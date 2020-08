Bergen forbyr sammenkomster med flere enn 20 personer

– Vi ser at rådet om maks 20 på fester ikke overholdes. Derfor vil byrådet i dag vedta et lokalt påbud om maksimalt 20 personer på sammenkomster, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse fredag formiddag.

Han mener at de mye omtalte festene og sammenkomstene den siste tiden viser at et råd ikke er tilstrekkelig.

– Vi må være veldig tydelige på at sånn er regelen, og den må følges, sier Valhammer.

Han sier at sanksjonene for brudd på påbudet om maksimalt 20 personer på sammenkomster vil være de samme som for øvrige brudd på smittevernloven.

– Det vil kunne være bøter eller mer alvorlige reaksjoner, men det er ikke noe vi skal mene for mye om. Det er politiet som har sanksjonsmulighet på dette, sier Valhammer.

