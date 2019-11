Av Jan-Erik Østlie / FriFagbevegelse

– Jeg har bare ett kriterium når jeg ansetter folk. De må være motiverte, sier Umidjon Shamirzaev, bakerisjef for Brustadbakeren i Stavanger, som både er et bakeri og en butikk som har døgnåpent 365 dager i året.

Hjelpemann på bakeri

Umidjon Shamirzaev, blant sine ansatte av praktiske grunner bare kalt Ole, kom til Norge for 10 år siden som flyktning. Han valgte Norge fordi vi har stor tillit som et land med humanistiske tradisjoner. Shamirzaev forteller at da han kom til Norge ante han ikke hva han skulle gjøre. Han kom først til Oslo hvor han bodde de første åtte månedene. Etter det flyttet han til Stavanger, fordi han fikk tilbud om jobb på Brustadbua i Stavanger. Som den første innvandrer.

Han skulle rydde litt, vaske – ja, være en slags hjelpemann. Noen utdanning i bransjen hadde 30-åringen jo ikke. Den gangen. Han tok med familien og flyttet til oljebyen på Vestlandet.

Deilige kanelsnurrer med gul plomme er ikke å forakte. Foto: Jan-Erik Østlie

Språk viktig

Ett år gikk før sjefen en dag spurte om han kunne tenke seg å bli bakerisjef.

– Hvorfor tror du han spurte? sier Shamirzaev retorisk og sier:

– Det har jeg spurt ham om flere ganger. Jeg vet fortsatt ikke svaret.

Faktum var uansett at hans norskkunnskaper var dårlige. På kveldstid hadde han startet på norskkurs, men dette var ikke særlig effektivt, han ville helst lære språket på jobben. Og når han ble bakerisjef, følte han også et sterkere press for å lære norsk så fort som mulig.

For tre år siden tok han fagbrev som baker.

Hos Brustadbakeren har de også en mentorordning der hovedbudskapet er å forklare hvorfor det er så viktig å lære seg norsk. Hovedspråket på jobben skal være norsk.

– Språk er et enormt viktig verktøy, ikke minst for å bli fullverdig integrert i et samfunn, sier Shamirzaev.

Bakerne Hussein Alizade og Mohammad Aituoglou stortrives hos Brustadbakeren på Sola.

De flinke blir ofte værende

For en fire-fem år siden begynte Shamirzaev å tenke på sin egen situasjon da han kom til Norge – hvordan han slet med å finne seg en jobb. Nå hadde han sjansen til å hjelpe andre som var i samme situasjon. Han tok kontakt med flyktningetjenesten og NAV – han inviterte til samarbeid.

I dag har Brustadbua totalt 60 ansatte på to avdelinger – en i Stavanger med 45 ansatte, en på Sola med 15 ansatte. Halvparten har innvandrerbakgrunn.

De flinke blir ofte værende – helst i faste, hele stillinger. Og som en lærdom han sjøl har gjort seg: De siste to årene har han tilbudt norskkurs to ganger i uka i to timer mellom 14.00 og 16.00. De foregår på jobben, må gjennomføres på fritida, men er gratis. Det er frivillig å delta, men svært mange kommer, forteller Shamirzaev.

I september i fjor startet de også opp med å lage glutenfrie varer da etterspørselen var stigende. Tanken hadde de hatt i lengre tid, men det stilles strenge krav – ikke minst fra Mattilsynet. Totalt fire nye ansatte trengte de til dette. For det skulle gjøres skikkelig.

– Vi må være sikre på at vi kan levere 100 prosent glutenfritt, vi kan ikke jukse her, sier Shamirzaev.

Fagorganisering

For to år siden tok Erik Stangeland, lederen av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds (NNN) sentrale ungdomsutvalg, kontakt med Shamirzaev og fikk på et personalmøte i 45 minutter lov til å fortelle de ansatte om NNN. Stangeland var da organisasjonsarbeider. Dette resulterte i at bedriften i dag i hvert fall har ett NNN-medlem. Og at daglig leder har et åpent sinn.

– Jeg har fortalt mine ansatte at NNN er på deres side. Og er helt enig i at det er en styrke for samholdet til mine ansatte om de er organiserte, men det er jo organisasjonsfrihet her til lands, sier Shamirzaev.

Han følger imidlertid tarifflønn og har ellers en god tone med sine ansatte – noe Stangeland også bekrefter:

– De ansatte forteller meg at Umid er så snill – så her er det ikke noe problem, sier han.

Shamirzaev baker ikke så mye lenger, men han savner det. Derfor hender det han prøver seg litt i helgene.

– For vi må hele tida finne nye varer å bake, sier Umidjon Shamirzaev. (FriFagbevegelse)