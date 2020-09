Ap-politiker vil ha svar på hvordan Venstre kunne gi penger til stiftelse som ikke var opprettet

En granskingsrapport, laget på vegne av IMDi, konkluderer med at offentlige midler ikke har blitt brukt slik de skal, og stiftelsen Født fri kan miste statsstøtten. Funnene er lagt fram i en rapport datert 18. september.

Nå vil opposisjonen ha svar fra Venstre, som tok initiativ til å støtte Født fri da stiftelsen ble dannet høsten 2017, skriver Vårt Land.

Under forhandlingene om statsbudsjettet 2018 fikk Venstre innfridd ønsket om å gi penger til arbeid mot negativ sosial kontroll. Født fri ble til for å ta på seg oppgaven, og fikk penger før stiftelsen var registret i Stiftelsesregisteret.

– Jeg setter spørsmålstegn ved om det var en god vurdering Venstre gjorde den gangen. Jeg har aldri hørt om at en stortingsgruppe har laget en interesseorganisasjon noen gang. Det er svært uvanlig. Særlig når det allerede finnes dyktige organisasjoner som jobber på feltet, sier Siri Gåsemyr Staalesen.

Ble kontaktet av Raja

Stiftelsen Født Fri ble etablert etter at Shabana Rehman ble kontaktet av Venstres Abid Raja. I et intervju med VG forteller Rehman hvordan stiftelsen kom i stand.

– Jeg ble oppringt av Abid Raja, som da var stortingsrepresentant. Han sa at regjeringen skulle bevilge midler til en organisasjon som skulle fremme innvandrerkvinners kamp mot sosial kontroll, og at han ville ha meg med, sier hun til avisen.

Abid Raja sier Venstres stortingsgruppe var enige om å forhandle inn en post på statsbudsjettet til en organisasjon som jobbet mot negativ sosial kontroll blant jenter og kvinner i minoritetsmiljøer.

– Én av lærdommene fra den norske kvinnekampen er at det er viktig å stå sammen, organisere seg. Så vi i Venstre ville samle flere med de samme gode hensiktene. Dersom det som nå kommer fram stemmer, så er det selvsagt skuffende for alle. Men det er en sak for dem som har forvaltet bevilgningen, altså IMDi, å følge opp.

Spørsmål til Melby

I spørsmålet Siri Gåsemyr Staalesen leverte til Stortinget 23. september heter det blant annet:

– Var det viktigere for regjeringen å opprette stiftelsen og ha eierskap til Født fri, heller enn å få resultater i arbeidet mot sosial kontroll. Ser statsråden nå i ettertid at det var umusikalsk å kreve penger til en stiftelse som ikke var opprettet i statsbudsjettet, og hvorfor er ikke misligholdet tatt tak i før nå?

Spørsmålet er rettet til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Stiftelsen ble tildelt 5 millioner kroner over statsbudsjettet i 2018, 6 millioner kroner i 2019 og 3 millioner kroner i 2020. Den andre av årets utbetalinger på 3 millioner kroner er nå stoppet.

