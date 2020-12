Av Yngvil Mortensen / FriFagbevegelse

300 mennesker som Nav til slutt innvilget uføretrygd, fortalte AAP-aksjonen hvor lang tid det tok for dem å bli avklart.

Gjennomsnittstiden var 7,5 år.

Bare 40 av de 300 hadde brukt under fire år på å komme i mål hos Nav med uføretrygd.

Nav fører ikke statistikk over hvor lang tid det går fra folk blir syke til de til slutt får uføretrygd, opplyser Nav til FriFagbevegelse.

– For noen av dem som svarte oss, hadde avklaringen tatt over 20 år, sier leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen.

– Tre år med arbeidsavklaringspenger er rett og slett altfor kort tid, og dette rammer svært brutalt for de det gjelder. Når denne stønaden blir borte, forsvinner i de fleste tilfeller livskvaliteten og den økonomiske tryggheten for disse syke menneskene, sier hun.

Ap: – Må få stønad under hele avklaringen

Arbeiderpartiet mener den enkelte må få et tilpasset løp.

«Det er uholdbart at folk mister trygghet for inntekt før de er ferdig avklart», mener Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant for Ap.

Onsdag denne uka behandles statsbudsjettet på arbeids- og sosialkomiteens område.

Der fremmer Arbeiderpartiet dette forslaget:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne den innførte karenstiden i AAP-ordningen samt sikre at personer som ikke er ferdig avklart fra Nav og/eller helsevesenet innen utgangen av perioden de kan motta arbeidsavklaringspenger, får rett til forlengelse.»

– Tre år er mer enn nok

Høyre og de andre borgerlige partiene mener de fleste ikke trenger mer enn ett år med sykepenger og tre år med arbeidsavklaringspenger for å finne ut om de er friske nok til å jobbe eller ikke.

«For det store flertall er tre år med arbeidsavklaringspenger mer enn nok til å avklare arbeidsevne», mener Heidi Nordby Lunde fra Høyre.

Det gjelder både hvis man blir avklart varig ufør og får innvilget uføretrygd eller kommer tilbake i jobb, skriver Lunde i et e-postintervju med FriFagbevegelse.

Stortingsrepresentanten fra Høyre påpeker samtidig at «Det fins enkeltstående tilfeller der mottakerne burde få utvidet rett til arbeidsavklaringspenger, som i dag er mulig i inntil to år».

– Hva har folk å leve av?

FriFagbevegelse spurte Nav om statistikk på hvor lang tid det tar å avklare folk for uføretrygd.

Nav svarte at de ikke fører løpende statistikk over dette.

Nav sendte i stedet et tall på gjennomsnittstiden for alle perioder folk får arbeidsavklaringspenger før de får innvilget uføretrygd, etter 2018: Fire år.

– Dette tallet forteller oss ingenting om hvor lenge syke mennesker har vært i Nav-systemet. Vi snakker om perioden fra folk ble syke til de ble avklart for uføretrygd. Hva har folk hatt å leve av i hele den perioden, reagerer Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen.

– Folk som for eksempel ikke er ferdig avklart etter tre år på arbeidsavklaringspenger, kan bli nektet denne stønaden utover dette og gå ett helt år uten penger.

Høyre: – Folk skal slippe usikkerhet

Heidi Nordby Lunde i Høyre forklarer at regjeringen gjorde helt nødvendige endringer i ordningen for arbeidsavklaringspenger i 2018 nettopp fordi «folk ble stående for lenge på arbeidsavklaringspenger uten avklaring», skriver Lunde på epost til FriFagbevegelse.

Lunde sier Høyre «faktisk ønsker at folk skal få så rask og tett oppfølging som mulig» nettopp for at de skal slippe å gå årevis i usikkerhet.

Ba folk sende vedtakene sine

AAP-aksjonen har en Facebook-side med nærmere 16.000 medlemmer.

Aksjonsleder Elisabeth Thoresen forteller at de oppfordret folk til å sende inn personlig melding med bilde av vedtaket om uføretrygd – kun siden hvor tidspunktet de ble uføre og tidspunktet for innvilgelse av uføretrygd framkommer.

– Dette gir en meget god pekepinn på hvor lang tid avklaringen tar. Ofte starter de uføres langvarige runder med Nav nettopp på uføretidspunktet, sier hun.

