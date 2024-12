Strammere kommuneøkonomi truer norske folkebibliotek

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har nådd et bristepunkt, sier Ola Eiksund, forbundsleder i Bibliotekarforbundet (BF) til Klassekampen.

Den siste måneden har forbundet mottatt varsler om dramatiske kutt fra rundt 40 tillitsvalgte og distriktslag i hele landet. Årsaken er den vanskelige økonomiske situasjonen i Kommune-Norge.

– Siden 2005 har kjøpekraften til bibliotekene blitt redusert med 25 prosent. Svært mange bibliotek har måttet kutte i sine budsjetter over flere år, sier Eiksund.

Fram til nå har de fleste biblioteker kuttet i såkalte «frie poster», men for å møte ytterligere innsparingsbehov må de nå også kutte i bemanningen, forteller Eiksund.

I oktober meldte KS, som er kommunesektorens interesseorganisasjon, at norske kommuner i 2024 styrer mot et estimert underskudd på 15 milliarder kroner. For å få budsjettene til å gå opp, er bibliotektilbudet flere steder noe av det første som ryker, ifølge avisen.

En oversikt Klassekampen har fått fra BF viser at det er varslet eller foreslått kutt i bibliotektilbudet i over 30 kommuner.

