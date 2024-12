Fiskebåt i nød i Skagerrak – kontroll på situasjonen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Redningsskøyta er snart fremme ved havaristen Vestfjord, hvor situasjonen har stabilisert seg. Det er også en slepebåt på vei som etter hvert vil starte slep av havaristen mot land, skriver Hovedredningssentralen (HRS) for Sør-Norge i en melding på X.

Begge redningshelikoptrene, et dansk fra Aalborg og et norsk fra Sola, har avsluttet sin innsats.

– Vi har sendt redningshelikopter samt bedt om bistand fra dansk redningshelikopter. Båten tar inn vann og har mistet fremdrift, skrev HRS på X like etter at alarmen gikk klokken 14.30 lørdag.

Klokken 15.20 meldte HRS at både redningshelikopteret fra Sola og fra Danmark var er fremme på stedet.

I en oppdatering like etter klokken 17 meldte HRS på X at to av mannskapet på fiskebåten var heist opp av det norske redningshelikopteret og fløyet til land.

– De to siste jobber fortsatt om bord på båten i påvente av at slepebåtressurs og redningsskøyta fra Farsund kommer fram. Situasjonen skal være stabil om bord med ekstra pumper i drift, skrev HRS.

