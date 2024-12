Nordmann mistenkt for drap i Sverige – tidligere dømt for medvirkning til selvdrap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Leder for alvorlig kriminalitet i regionen Fyrbodal, Fredrik Brax, bekrefter overfor VG at nordmann er pågrepet og mistenkt for drap.

Den norske statsborgeren ble pågrepet forrige helg.

– Vi må se på saken med nye øyne. Det har kommet inn nye opplysninger, og i forbindelse med det har en norsk statsborger blitt mistenkt for drap, sier Brax.

Den pågrepne er ifølge Brax bosatt i Norge. Han nekter straffskyld. Det bekrefter også hans forsvarer til Dagens Nyheter.

Den svenske avisen skriver at en kvinne ble funnet død i leiligheten sin den 6. september. Politiet skal først ha trodd at kvinnen hadde tatt sitt eget liv.

VG skriver at den pågrepne norske statsborgeren i sommer ble dømt for medvirkning til selvmord på et motell ved handlesenteret Nordby ved Svinesund. Straffesaken mot ham ble ført i Søndre Østfold tingrett.

Ifølge avisen går det fram av dommen at han gjennom flere år skal ha engasjert seg for aktiv dødshjelp, og at han selv hevder å ha hjulpet flere mennesker med å ta livet sitt.

Gaute Nilsen forsvarte mannen i saken i sommer. Han ønsker ikke å kommentere den pågående saken.

