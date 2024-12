Jagland: – Aps ledelse består ikke bare av fire personer

– Vi velger folk i dette partiet og stemmer dem ut hvis vi er misfornøyde. Vi avsetter ikke folk gjennom, hemmelige møter, mediekampanjer basert på anonyme kilder, skriver Jagland i et innlegg på Facebook.

– Aps ledelse består ikke bare av fire personer. Mellom landsmøtene utgjøres den av sentralstyre og landsstyre. I stedet for å la humøret svinge med månedlige målinger, som alltid vil gå opp og ned for et regjeringsparti, bør man ta inn over seg hva som har skjedd over lang tid – og hvorfor, skriver han videre.

