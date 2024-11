Stormen i Finnmark: Kommer ikke fram med verken ambulansebåt eller fly

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Situasjonen for AMK er slik at ambulansebåten går ikke i dette været. Det gjør heller ikke flyene, sier Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset til NRK.

Sykehuset i Hammerfest står i fare for å bli helt isolert dersom verken fly eller båt kommer fram til byen. Kanalen skriver at også riksveien inn til Hammerfest står i fare for å bli stengt på kort varsel.

Til Tromsø og Universitetssykehuset er det også utfordrende flyforhold, ifølge Palm.

