Norge og Thailand enige om frihandelsavtale

– Dette er godt nytt for norsk næringsliv, så godt som alle varene vi eksporterer til Thailand vil få nulltoll. Avtalen vil bidra til mer handel og styrker konkurranseevnen for norske varer og tjenester i en av de raskest voksende økonomiene i Sørøst-Asia, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Thailand importerte varer for 5,6 milliarder kroner i fjor. 83 prosent av dette vil bli trollfritt når den nye avtalen trer i kraft.

I løpet av de neste 15 årene vil 99,8 prosent av norsk eksport til Thailand være tollfri.

– Dette er et veldig godt resultat for Norge! Over halvparten av all eksport fra Norge til Thailand er sjømat. Avtalen gir oss bedre vilkår enn våre viktigste konkurrenter på det thailandske markedet og vil være en stor fordel for norske aktører, sier Næss.

I 2023 var den totale handelen mellom Norge og Thailand på rundt 12 milliarder norske kroner.