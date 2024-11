Boligprisene ned i november, men kan snart øke kraftig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vanligvis faller boligprisene med rundt 0,6 prosent i november, men Nordea tror på et mindre prisfall enn normalt.

– Vi ser en risiko for at den sesongjusterte boligprisveksten de kommende månedene potensielt kan bli svært sterk. Videre tror vi at aktiviteten i bruktboligmarkedet vil holde seg høyere enn normalt det neste halvåret, skriver Nordeas makro- og valutastrateg Sara Midtgaard i en analyse.

Utviklingen i antall usolgte boliger er vanligvis en god indikator for boligprisvekst. Nordea mener færre boliger på markedet kan gi en kraftig prisvekst.

– Boligprisveksten er vanligvis sterkest i januar, men vi ser for oss en usedvanlig sterk boligprisvekst januar neste år. Dersom Finansdepartementet bestemmer seg for å lempe på boliglånsregelverket ved årsskiftet, kan det også gi økt boligprisvekst innen første kvartal neste år – kombinert med høy lønnsvekst, skriver Midtgaard.

De sesongjusterte boligprisene har hittil i år økt 5 prosent.

Les også: Her trener på krig i Oslo: – Vi tar soldatene inn i det ukjente (+)

Les også: Sjokkert over regjeringen: – De er fraværende (+)

Les også: Ekspert om ny Trump-effekt i Nato: – Det er min store frykt (+)