Arfan Bhatti varetektsfengslet i seks nye uker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bhatti fikk dermed ikke sitt ønske om løslatelse oppfylt fredag, mens påtalemyndigheten fikk det de ba om.

47-åringen er siktet for medvikling til terror i forbindelse med masseskytingen i Oslo natt til 25. juni i 2022. Da skjøt og drepte Zaniar Matapour to personer og skadet en rekke i et terrorangrep.

Siden Bhatti ble utlevert fra Pakistan til Norge i begynnelsen av mai i år, har han nektet å samarbeide med politiet. Under tiden i varetekt har Bhatti avvist alle forsøk fra politiet på å avhøre ham.

Politiet har tidligere uttrykt at saken rundt Bhatti skal være ferdig etterforsket før måneden er omme.

– Politiet mener at det fremdeles er realistisk å få saken ferdig etterforsket i løpet av utløpet av november, sa politiadvokat Ingvild Myrold til NTB i starten av november.

Ifølge kjennelsen fra tingretten fredag gjenstår det noen avhør i Pakistan. De kan bli gjennomført neste uke.

Oslo tingrett viser i fredagens kjennelse til lagmannsrettens kjennelse fra 24. mai som forutsatte at fortsatt fengsling fram til sommeren 2025 ikke er uforholdsmessig.