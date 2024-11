MDG satser på bolig i alternativt budsjett

For å gjøre det enklere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet, foreslår Miljøpartiet De Grønne en rekke nye tiltak i sitt alternative budsjett. I budsjettet, som ble lagt fram torsdag, fremmer partiet flere tiltak de mener vil sikre et større mangfold i boligmarkedet.

– Vi vil gjøre det lettere for førstegangskjøpere og lavinntektsgrupper å skaffe seg tak over hodet uten å blakke seg totalt. Vi må både gjøre det enklere å leie, men også å kjøpe sin første leilighet, sier partileder Arild Hermstad

– Vi er i dag inne i en ond spiral som forsterker forskjellene mellom de som eier og de som leier. Da trenger vi en grønn, boligsosial reform, sier han videre

Åpner for 5000 i Husbanken

MDG vil øke lånerammen til Husbanken med 10 milliarder kroner, fra dagens 29 milliarder til 39 milliarder kroner. Partiet vil videre øke bostøtten med 785 millioner kroner og bruke 500 millioner kroner til å gjeninnføre støtteordningen for tilskudd til kjøp av utleieboliger med miljøkrav.

I tillegg vil partiet sette av 500 millioner kroner til boligtiltak for vanskeligstilte, distriktene, lavinntektshusholdninger og leieboerorganisasjoner.

– Vi vil målrette dette mot førstegangsetablerer med vanlige inntekter og til studentboliger. Her tredobler vi regjeringens opplegg, sier Hermstad om økningen til Husbanken, som vil føre til at 5000 flere kan bruke banken.

Færre skal betale formuesskatt

MDG vil også heve bunnfradraget på formuesskatt fra 1,7 millioner til 5 millioner kroner for å stimulere til nyskaping og forberede Norge på tiden etter oljealderen. Tiltaket innebærer at 500.000 mennesker i Norge slipper å betale formuesskatt.

– MDG vil satse på det næringslivet som i dag havner i skyggen av oljeindustrien.Det er sånn vi skal sikre den norske økonomien, sier Hermstad.

MDG vil dessuten heve CO2-avgiften og ikke uventet ha flere over på kollektivtransport. De vil innføre et nasjonalt månedskort som skal koste 499 kroner for voksne og 249 kroner for studenter og unge.

Billigere på byen

MDGs samlede skatte- og avgiftsskatt, kombinert med økte trygder, endret strømstøtte og klimabelønning vil gi en vanlig norsk husholdning, som i dag betaler formuesskatt, nærmere 40.000 mer å rutte med. En slik forsørger uten formue vil ifølge partiet få over 32.000 kroner mer i året.

I tillegg vil partiet kutte momsen til utelivet. Dette vil, ifølge Hermstad, gjøre det litt billigere å gå ut og spise og drikke med venner eller familie.

– For det er mulig å ta vare på jordkloden vår og skape et samfunn med plass til alle.Og det er mulig å ha det gøy på veien, sa partilederen.

Les også: Sjokkert over regjeringen: – De er fraværende (+)

Les også: Ekspert om ny Trump-effekt i Nato: – Det er min store frykt (+)

Les også: Maja Lunde: – Tror folk vil kjenne igjen boka i filmen (+)